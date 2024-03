Jueves de Teatro con "Las Marrones o el último día antes del Gorgolato"

"Las Marrones o el último día antes del Gorgolato" es el estreno del ciclo Jueves de Teatro temporada 2024. Subirá a escena este jueves, a las 21, en la Casa de la Cultura (Caseros 460). Las entradas, a $3000, están a la venta en saltaticket.gob.ar. En su obra el grupo teatral La Resistencia sigue a dos mujeres que se están resistiendo al Programa Internacional de Justicia y Aniquilación. Se trata de las últimas sobrevivientes "marrones" en un mundo hegemónico. Actúan Gabriela Vázquez, Flavia Salim y Gustavo Vergara.

Gabriela Vázquez contó que el guion es resultado de un proceso de inspiración, debate y escritura colectivo. A Gabriela la atravesaba la historia de una bisabuela sin DNI y con origen indígena. A esta historia que se desprende de su genealogía femenina se aunó una realidad dada a conocer en el último Mapa de la Discriminación de la Provincia de Salta -realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)- cuyos resultados indicaron que el 27% de la población tomada como muestra dijo sufrir discriminación por el color de piel. Mientras que la discriminación por aspecto racializado representó el 16%. Indicadores muy relevantes si se considera que el 9,5% de los encuestados manifestó ser perteneciente o descendiente de pueblos indígenas. Además, de que la discriminación a los pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas, del 7%, estaba muy por encima del resto de las provincias, donde alcanzaba el 1%.

Gustavo Vergara, Flavia Salim y Gabriela Vázquez, de La Resistencia, en una escena de "Las Marrones...". Pablo Yapura

"Queremos darle visibilidad a un racismo que existe en Argentina. Aquí nos damos cuenta de que la gente se queja de que para qué inventan tantos colectivos, pero lo que no están viendo es que no se inventan colectivos, sino que los hacen para dar visibilidad a determinados grupos que existen y tiene conflictos y cuestiones para manifestar. En la Argentina no hay negros, pero sí hay pueblos originarios que sufren un racismo que está tapado y si eso no se analiza y si eso no se muestra, se cree que Argentina es 'blanca'. A mí ese tema me retumbaba mucho y se lo manifesté a Flavia. Si bien Flavia es de origen árabe, tampoco es blanca hegemónica", expresó Gabriela.

A su lado, Flavia Salim anticipó: "Es un tema delicado y del cual poco se habla..., por lo que usamos el 'absurdo' para llevar a extremo las situaciones y así mediante el juego dejar un mensaje de reflexión".

Añadieron que estas prácticas discriminatorias son palpables a través de los años y que no se han modificado los estereotipos que las hacen mantenerse socialmente instaladas. "Es un problema no visible, existe como tal justamente porque nadie habla de ellas, están 'aceptadas' y, por lo tanto, no se cuestionan. Al ser un problema estructural convivimos con ellas sin darnos cuenta. De allí, la importancia de plantear la problemática y combatirla desde el conocimiento", reflexionó Gustavo Vergara.

Entonces el trío quiso abordar estos tipos de discriminación, que forman parte del racismo estructural, pero no desde un lugar de victimización, sino como un relato atravesado por el humor.

"El humor es un punto común en todos mis proyectos, es el vehículo perfecto para hablar de cualquier tema. Hay una cita, que no recuerdo de quién es exactamente, que dice: 'El humor es el lado amable de la verdad'. Me gusta pensarlo así, es una manera de hablar de cosas de las que generalmente no se habla, y genera reflexión. La estructura misma del humor genera pensamiento, ya que este no es lineal. Para temas delicados es muy efectivo, es una manera divertida de denunciar", reflexionó Gustavo.

Por su parte Gabriela señaló: "Trabajar hace años haciendo humor me ha enseñado que hay cosas de la realidad que la gente no las quiere ver, pero sí las puede ver con humor. Entra de una manera fácil. Tal vez ni se dé cuenta de ello, pero sí lo va a chequear en su interior y se va a decir: 'Che, qué onda esto que pasó' y le cambiará la perspectiva. Sin embargo, esto no significa que el tema que se va a abordar sea fácil. Todo lo contrario, podemos hacer los temas más difíciles con humor para que el público después se ponga a procesar de qué se ríe".

La actriz, célebre por su Cabo Vilca, dijo ser "marrón" y no tener una mirada negativa sobre ello. Sin embargo, añadió que aunque no ve que sea común que a alguien con ojos saltones lo apoden de "Sapito" o que se refieran a alguien con nariz prominente como "Narigón", sí le ha tocado que la apoden 'Negrita' muy sueltos de cuerpo, incluso personas a las que está empezando a tratar. "Con el marrón salen enseguida el 'Negrita' y el 'te lo digo con cariño' y está normalizado cuando uno no anda haciendo alarde o burlándose o llamando con una característica del cuerpo a otras personas", concluyó.