La hiriente frase de la mamá de Nicole Neumann: "Soy la culpable de haber creado un monstruo”

En las últimas semanas, Claudia Neumann, mamá de Nicole Neumann, trató de “desagradecida” a la modelo. Ella había acusado a la mujer de quedarse con parte del dinero que facturó cuando era menor de edad.

La top model prefirió no hablar demasiado del tema para evitar alimentar la polémica, pero Claudia volvió al ataque recientemente.

Luego, en diálogo con Intrusos (América), expresó durante una charla vía chat: “Ya sé que mi hija habló m... No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar... De verdad que tengo que concentrarme en esto, porque yo necesito este trabajo. No puedo más con nada, no quiero saber más nada”.

"Me tendré que joder"

Sin filtros, disparó con todo contra la mamá de Indiana, Sienna y Allegra, a quien ya ni siquiera le dice hija: “Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno... Me tendré que joder. Es lo que me tocó”.

Por último, se excusó con la producción del ciclo para cortar la comunicación de manera abrupta. “Ya no puedo escuchar nada, porque, sino, no puedo trabajar. No puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal. Y necesito el laburo, de verdad lo necesito. Y ya está, por el momento no puedo más nada, no puedo nada”, concluyó.

La furia de Nicole Neumann luego de las acusaciones de su mamá: “No se cuelguen de mi panza”

Nicole Neumann habló sin filtro sobre el conflicto familiar que mantiene con su madre, Claudia. En una nota con A la tarde (América), la top model opinó a fondo y dijo de todo.

La notera le recordó que durante la semana había hablado Javier, la pareja de su mamá. Filosa, la esposa de Manu Urcera disparó: “No necesito esto, hago el programa más visto de eltrece hace años, con un genio como Guido Kaczka. Siempre tengo trabajo”.



Consultada por los dichos de su madre, lanzó: “No tengo ni idea. Trabajo desde los 12 años. Tengo pruebas de eso, y de mucho más. De cosas peores”.

Por último, la mamá de Indiana, Sienna y Allegra sentenció: “No quiero que se cuelguen de mis tetas, y mucho menos de mi panza”.

Fuente: TN