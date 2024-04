La insólita justificación de delincuentes que robaron un jardín de infantes: “Sepan entendernos"

Una banda de delincuentes que robó en un jardín de infantes en Santiago del Estero le dejaron una insólita carta a los directivos de la escuela pidiéndoles perdón por el hecho.

El hecho delictivo sucedió en el Jardín de Infantes N° 146 “Los Changuitos” durante el fin de semana largo. Fue recién el miércoles cuando volvieron a clases cuando las autoridades observaron que habían robado.

Entre los objetos que faltaban había cartucheras, una notebook, un parlante, una pava eléctrica y un pendrive con música, así como también alimentos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que antes de escapar los delincuentes les dejaron una carta escrita a mano donde les pedían perdón por el robo.

“Lo sentimos mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan entendernos, que las cosas no están bien. No nos llevamos cosas de valor porque no somos malas personas y, de verdad, lo siento mucho. Espero nos perdones”, expresa la carta, que al final cierra con tres corazones.

Verónica Jérez, directora de la escuela, conversó con un medio local y manifestó: “Son cosas de valor. Lo que más duele son los materiales didácticos que los padres, con tanto sacrificio, compraron para que sus hijos puedan trabajar en esta primera etapa de aprendizaje”.

La directora señaló que fue el miércoles cuando notificaron el faltante y que“forzaron una ventana para entrar y buscaron las llaves para acceder a las aulas”.

Por este motivo es que Jérez sospecha que quien lideró el robo conocía el lugar por lo que ya habría una persona identificada.

El caso fue intervenido por personal de la policía de la Departamental sur, de la Comisaría 51 y de Criminalística.