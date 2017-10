Prefectos dijeron que el lugar donde fue hallado Maldonado ya había sido rastrillado

El prefecto Leandro Ruata, responsable del rastrillaje sobre el río Chubut realizado el pasado 17 de octubre, informó ante el juez Gustavo Lleral que la zona donde fue hallado el cuerpo de Santiago Maldonado ya había sido revisada en dos oportunidades anteriores, publicó el diario Página 12.

Lleral le tomó declaración testimonial a Ruata, así como a otros dos prefectos, quienes elaboraron un informe escrito en el que indicaron que la profundidad del agua no superaba el metro cuarenta al momento del hallazgo del cuerpo de Maldonado.

Además, informaron que durante el anterior rastrillaje, realizado el 18 de septiembre, la profundidad llegaba al metro.

De esta manera quedó confirmado que la zona donde fue hallado el cuerpo de Santiago había sido rastrillada con anterioridad. Además, los prefectos indicaron que en los anteriores operativos el agua era casi transparente, por lo que podía verse el fondo por su bajo caudal, incluso desde la orilla.

Según consta en la investigación, el cauce del río Chubut que cruza la Pu Lof en Resistencia Cushamen no tenía más de un metro de profundidad al momento de la represión de la Gendarmería el 1 de agosto pasado.

En los rastrillajes realizados el 16 de agosto y 18 de septiembre, la profundidad era la misma, el agua era cristalina, por lo que la visibilidad desde la costa era óptima, según indicaron los prefectos en su informe, publicó Página 12.

En ese contexto, Ruata insistió, tanto en su primera declaración ante Lleral que consta en las fojas 3632/3634, como en la testimonial de ayer, que para tener un 100 por ciento de seguridad lo recomendable es realizar entre 5 y 10 rastrillajes sobre una misma zona.

Además, tanto Ruata como los otros dos prefectos que declararon ayer dejaron entender, de manera explícita, que no había pozos en el río.

Según indicaron ante el juez Lleral, en el único lugar donde habían detectado un pozo de aproximadamente dos metros de profundidad (medida que es relativa en función del caudal del río) era "cerca del puesto quemado", a 5 kilómetros río abajo de donde hallaron el cuerpo de Santiago.

Por otro lado, los prefectos le indicaron al juez que en el lugar del hallazgo el agua estaba estancada, es decir que no había corriente y que se trataba de una zona pedregosa y arcillosa, en tanto que tampoco estaba enmarañado en ramas.