Con los días frescos disminuyen las consultas por dengue

La primera semana de abril se registraron 6 mil pacientes febriles asociados a dengue; mientras que la última semana hubo 2.100 pacientes de este tipo. Es que la disminución de la temperatura influye de modo favorable ante la problemática por varios motivos.

"Con relación a las consultas y a la aparición de casos nuevos de dengue si se ha observado en estas últimas dos semanas una disminución paulatina que coincide con estos días más frescos", informó el director general de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública de Salta, Francisco García Campos.

Sobre los factores influyentes, el especialista precisó que, en primer lugar, con la baja de la temperatura, los mosquitos reducen su actividad de alimentación y se refugian más entre la vegetación, las plantaciones y espacios verdes. En segundo lugar, las personas, al usar ropa de abrigo, quedan con menor superficie de piel expuesta o propicia al contacto con los mosquitos, por ende, hay menos probabilidades de sufrir picaduras. Por ejemplo, al usar, calzado, medias, pantalón largo, remeras con mangas largas y campera, solo quedan las manos y el rostro al aire libre.

"Además, con la disminución de las temperaturas por debajo de los 14 o 15 grados se interrumpe el ciclo biológico del virus en el interior del mosquito, de la hembra, porque para que se desarrolle completamente y la hembra sea infectiva, deben transcurrir por lo menos siete días seguidos con temperaturas mínimas que superen los 14 o 16 grados", explicó.

El ciclo de las larvas es más lento

Al ser consultado, sobre qué ocurre con las larvas de aedes aegypti que se encuentran en recipientes con agua, el especialista explicó que la larva sigue su ciclo, solo que es más lento que otras veces y en vez de eclosionar en cuatro días, lo hará en seis o siete. "Entonces esto no influye en la larva", acotó.

"Si bien, por un lado, se reduce, disminuye la actividad del mosquito adulto y hay menos exposición de sangre hacia las hembras para que se alimenten y por lo tanto se reduce la ovipostura (proceso de puesta o de expulsar huevos plenamente desarrollado), por otro lado, si ya hay recipientes con huevos que están hidratados y ha comenzado el ciclo, éste va a seguir, lo que sí, a menor velocidad que si las temperaturas estuvieran más elevadas", detalló García Campos.

Por este motivo, es fundamental no relajarse y mantener las medidas de prevención. En este sentido, se debe limpiar todo lugar o recipiente que acumule agua y tener especial cuidado ya que pueden quedar huevos pegados en las paredes de esos recipientes. Es importante desechar objetos que ya no se no utilicen y que puedan servir para que el mosquito deposite sus huevos y se reproduzca.

"Dentro de la casa, si tenés un criadero, seguro que va a completar su ciclo porque en el hogar el ambiente está más cálido que afuera", indicó.

Con la llegada del invierno se espera que la situación con respecto al dengue, sea más favorable aún.

"Nosotros tenemos que lograr que se reduzca y se corte la transmisión autóctona, para que tengamos varias semanas de invierno sin transmisión y para decir que realmente sigue siendo no endémico y prepararnos para la nueva temporada, pero mientras sigan apareciendo casos autóctonos, seguimos en alerta con todas las medidas preventivas. Eso es clave, porque por más que haga frío, eso no significa que el brote está terminado", finalizó.