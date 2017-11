Salta rinde homenaje a la Zamba de Balderrama, a 50 años de su creación

Se dice que la música puede hermanar a los hombres más allá de sus credos y clases. Y de hecho, ese espíritu universal y fraterno que la trasvasa es el que inundará de acordes hoy la plaza 9 de Julio.

Orquestas y solistas, músicos expertos y amateurs, especialistas y gente común, todos se reunirán para celebrar no solo el Día de la Música, sino los 50 años de la creación de la Zamba de Balderrama, del genial Cuchi Leguizamón.

Será una gala sinfónica y popular a la vez: desde las 18 al frente del Teatro Provincial, las Orquestas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Salta, con músicos, coros, conjuntos y público en general, le rendirán homenaje a esta legendaria poesía hecha zamba.

“Queremos unirnos todos, Salta es música. La idea es que todos se sumen para cantar esta zamba tan nuestra. Será una versión orquestal adaptada, con arreglos para instrumentos sinfónicos, pero también para guitarras, charangos y coro. De hecho, cualquier músico puede bajar la apertura de nuestra fan page. También quienes quieran cantar se pueden sumar al coro, sin necesidad de conocimientos previos”, destacó a El Tribuno Carolina Pineda, directora de la Orquesta Sinfónica Infantil, integrada por 70 niños de 6 años en adelante.

“Hay que aclarar que no es un concierto, sino una intervención con una única canción a interpretarse. Estarán presentes orquestas y coros del Bicentenario, bandas y agrupaciones de policías, entre muchos otros. La idea es que hacer una orquesta abierta”, detalló en tanto Juan Ignacio Muñoz, coordinador de las Orquestas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Salta.

La juvenil, dirigida por el maestro Martín D’Elía, está compuesta por 50 alumnos. Los acompañan, además, 22 conjuntos de música de cámara, tango, ensamble y coro. Todos integran un gran proyecto sociocultural y educativo perteneciente al Instituto de Música y Danza, del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta.

Los chicos aprenden todo tipo de instrumentos de forma gratuita, desde instrumentos de viento, cuerda y metal, además de percusión. En caso de no tener, la Orquesta les facilita alguno, ya que cuenta con un banco de instrumentos que se dan en préstamo a los alumnos para que puedan tomar las clases, estudiar en sus casas y participar de los conciertos.

La gran mayoría de los docentes son músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta. Los chicos aprenden clases de canto coral, iniciación y lenguaje musical, instrumento, ensamble, música de cámara, ensayo orquestal y coral. “Son muchos instrumentos y edades diferentes. Como directora, tengo que aunar las pulsaciones de cada integrante. Al principio costó porque hay muchas cuestiones técnicas, además de los diferentes procesos de aprendizaje y la dificultad de una partitura”, señaló Carolina.

En Limache

Fue con ese espíritu que un grupo de niños y jóvenes de ambas agrupaciones celebró ayer en las instalaciones de El Tribuno la víspera del Día de la Música. Unos 10 niños y jóvenes interpretaron la Zamba de Balderrama al ritmo de violines, violas, violonchelos, trompetas y bombos.

Uno de ellos es Tomás Sivila, de 8 años. Toca el bombo y la percusión desde los tres años, así como el piano desde los cinco. Viene de una familia que lleva impreso el ADN de la música. “Me gusta mucho la percusión. Cuando toco música, me relajo muchísimo. Se me pasa el tiempo”, contó, al tiempo que confesó que uno de sus sueños es tocar en la Orquesta Sinfónica de Francia.

Por su parte, Manuel, de 11 años, toca la trompeta y forma parte de la Orquesta hace un año y medio. “Esto implica ser responsable y disciplinado, además de estudiar. Practico tres horas por día”.

Por su parte, Jocelyn tiene 15 años y toca el violín desde hace 7 años. “Me lo regalaron cuando cumplí los 9 años y al principio no me gustaba nada. Con el tiempo me fue gustando. Lo que más me atrae es el estilo clásico”.

“Hacemos repertorios originales con la dificultad que conllevan, sin adaptaciones. Damos conciertos cada dos meses, con dos ensayos por semana. Buscamos sacar el máximo provecho de los chicos”, contó el maestro Martín D’Elía.

“Nuestra orquesta escuela tiene unos 350 alumnos de entre 5 a 25 años. Estudian varias asignaturas y seminarios. Muchos participan en los coros y los ensambles. Los chicos ensayan generalmente dos veces a la semana”, contó Juan Muñoz.

Cabe aclarar que la sede de la Orquesta se encuentra en Ejército del Norte 90. Se atiende de lunes a viernes de 10 a 20. Para consultas orquestaju venilsal ta @gmail.com o al 4220922.