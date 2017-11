Vecinos de barrio Aráoz colgaron la bandera argentina con el número 44 en sus casas en homenaje a los tripulantes

A diez días de que no tener datos precisos sobre la ubicación del submarino ARA San Juan y ante el aluvión de noticias oficiales y no oficiales que generan confusión e incertidumbre en un hecho que mantiene a un país en vilo, vecinos de barrio Araoz, zona sur, decidieron transmitir un mensaje de unión y soberanía con la esperanza de que se multiplique. “Decidimos colocar el número 44 en la bandera argentina y colgarla en la puerta de casa”, contó Juan, un militar retirado a El Tribuno. La iniciativa surgió luego de un pedido de su esposa a los pocos días de no saber nada sobre la ubicación del submarino. “Cuando nos enteramos de la desaparición mi esposa me contó que sería bueno expresar de algún modo lo que sentimos todos por nuestros compatriotas”, indicó.

Juan es nacido en Corrientes y su esposa en Buenos Aires pero desde hace un tiempo viven en Salta. Dueño de una librería en barrio Araoz, contó que comenzaron a contarles a los vecinos sobre la idea que tuvo su mujer y muchos fueron los que se sumaron. “ Armamos un grupo en WhatsApp para transmitir el mensaje. Muchas maestras vienen a comprar aquí, así que con ellas también compartimos la idea que esperamos que provoque un contagio masivo. Por lo pronto varios son las casas en diario La Unión de Catamarca que ya tienen sus banderas en las calles con el número 44.

“Junto con mi señora mantenemos viva la esperanza de que estén todos vivos y de no ser así seguiremos con la bandera en la puerta de casa para de algún modo transmitir un mensaje de apoyo y fuerza a los familiares”. expresó.

El mensaje



“Invitamos a todos los salteños a colocar en sus hogares la bandera argentina con el número 44 en el centro, en honor a los tripulantes del submarino ARA San Juan y en apoyo a los familiares. Viva la patria”, dice el mensaje que Juan espera que se replique en todos los hogares de Salta.

Mientras tanto se esperaba que hoy parta el buque de bandera Noruega Sophie Siem que el cual fue modificado para que pueda trasladar un minisubmarino que tiene capacidad para sumergirse hasta los 650 metros

y es operado de manera remota. La nave tiene una capacidad de rescatar hasta un total de 16 personas, según indicaron pudo informar la Armada Argentina.