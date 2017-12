Salta Basket no encuentra el camino de la victoria en la Liga

Salta Basket no encuentra la senda del triunfo en la Liga Nacional de Básquet al caer este miércoles frente a Gimnasia y Esgrima por 78 a 62 en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. Los infernales fueron de mayor a menor, ya que disputaron un buen primer tiempo pero se derrumbó en el complemento para cosechar otra derrota.

Salta Basket tomó la iniciativa en los primeros segundos del juego de la mano del base Diego Gerbaudo; el cordobés metió dos triples consecutivos para darle la ventaja a la visita sobre un equipo local que no encontró en los primeros pasajes del juego el tiro cómodo. La defensa debajo del poste de Salta Basket tuvo su rédito para ponerse arriba en el marcador.

El goleo del primer parcial fue muy bajo ya que los infernales lo ganaron por 18 a 16. La efectividad que mostró Salta Basket en los primeros segundos del juego fue disminuyendo, pero sin que el rival tenga la posibilidad de escaparse en el tanteador. A Gimnasia le siguió costando penetrar la defensa salteña pero cuando tuvo sus chances las aprovechó.

El partido no fue vistoso en los dos primeros parciales y el tablero electrónico lo reflejaba con el 32 a 31 a favor de los infernales al cierre del primer tiempo. A esa altura Gerbaudo era el goleador del equipo conducido por Ricardo de Cecco con 11 puntos.

La acción regresó de la peor manera para Salta Basket en el estadio Socios Fundadores. El equipo cayó en un pozo del que no pudo salir y Gimnasia aprovechó todas las ocasiones que tuvo para desde el tercer parcial construir el triunfo. Apenas once puntos en ese pasaje evidenciaron la deficiencia salteña de frenar a los locales y de aprovechar lo que se le presentaba del otro lado. La ventaja se fue haciendo más grande hasta llegar a su máxima de veinte puntos en el último parcial.

Los comodorenses dominaron todo el complemento para quedarse con un justo triunfo, el tercero en la temporada 2017-2018 de la Liga Nacional. Para los infernales todavía hay mucho por trabajar en este arranque esquivo en la Liga Nacional en la que ya acumula tres derrotas consecutivas.

La síntesis

GIMNASIA 78 S. BASKET 62

G. Barrera 10 D. Gerbaudo 15

D. Hure 6 A. Zilli 2

F. Giorgetti 10 P. Espinoza 6

S. Johnson 16 R. Haag 10

J. Famous 8 (fi) Q. Brown 0(fi)

D. Romero 5 W. Álvarez 0

C. Buendía 5 G. Mikulas 6

J. Mensia 13 I. Vicentín 0

J. Rivero 0 P. Bruna 9

E. Simondi 0 L. Goldenberg 5

P. Jesperson 5 E. Stucky 9

L. Fogel 0

DT: M. Villagrán DT: R. de Cecco

Los parciales: 16-18, 15-14, 26-11 y 21-19.

Estadio: Socios Fundadores (CR)

Árbitros: Pablo Estévez, Oscar Martinetto y Enrique Cáceres.

.