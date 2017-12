Hay 20 salteños varados en Lima tras el paro sindical

El paro previsto por la Confederación General del Trabajo (CGT) para ayer y parte de hoy afectó a miles de personas en todo el país y en el exterior porque claro, están aquellos que no podían regresar de otros países. Ese fue el caso de un grupo de veinte pasajeros salteños que debían volver ayer de Lima, Perú, en un vuelo de Latam que terminó siendo cancelado por las circunstancias políticas.

El servicio comenzó a restablecerse a partir de este mediodía pero las reprogramaciones se volvieron un gran dolor de cabeza. En el caso de los salteños mencionados, la solución que se les brindó fue un vuelo dentro de dos días y no a Salta sino a Tucumán.

Es decir que tienen tres noches más en el país andino que no estaban calculadas en sus presupuestos pues en este caso el gasto no corre por la aerolínea. La mayor preocupación que plantearon al respecto es que mucha gen­te no tenía donde quedarse en Lima. “El que tiene plata o tar­jetas puede pagarse un lugar donde quedarse. Y el que no tiene plata está complicado”, contó un salteño que está en Perú. Según contaron, hay cerca de 40 personas del norte del país, y el resto son de otras provin­cias.

Lo que estableció LATAM para aquellos afectados por el paro es lo siguiente