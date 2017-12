El indulto a Fujimori causa bajas en el Gabinete del presidente Kuczynski

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski sufrió este miércoles la primera baja de su gabinete por el controversial indulto que concedió al exgobernante Alberto Fujimori.

Tres días después del perdón presidencial a Fujimori, el popular ministro de Cultura de Perú, Salvador del Solar, anunció su renuncia en Twitter.

"He presentado mi renuncia al cargo de Ministro de Cultura", tuiteó Del Solar, quien siempre estuvo en contra del indulto a Fujimori, concedido en la víspera de Navidad.

El presidente ejecutivo de las emisoras de radio y televisión públicas, Hugo Coya, también presentó su renuncia en el marco del indulto que ha dividido a Perú, confirmó el propio Coya a la AFP. .

Familiares de las víctimas de la represión del régimen de Fujimori (1990-2000), organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizaban este miércoles por la anulación del indulto al expresidente.

Ese perdón desató una nueva tormenta política contra Kuckynski, que también sufrió la pérdida de tres legisladores que abandonaron el partido de gobierno.

"Es la segunda vez que confié en un presidente y que me ha fallado", dijo con pesar a la AFP Rosa Rojas, de 52 años, quien perdió a su marido y a su hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos, perpetrada en Lima por un escuadrón militar el 3 de noviembre de 1991.

Varias agrupaciones políticas y de víctimas del gobierno de Fujimori convocaron a una marcha el jueves en Lima, mientras una organización dijo que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pida al gobierno de Lima "con carácter de urgencia" información sobre el indulto y convoque a una "audiencia pública".

"Creemos que es un indulto ilegal", declaró a la AFP Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes y un profesor secuestrados y asesinados el 18 de julio de 1992 por un escuadrón militar en la universidad La Cantuta.



Otras 48 horas

Fujimori, de 79 años, internado desde el sábado en una clínica por problemas circulatorios, fue condenado en 2007 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Alcanzó a cumplir 12 años de su condena, pues se considera también el periodo que estuvo bajo arresto domiciliario en Chile mientras se tramitaba su extradición a Perú.

El exgobernante de ascendencia japonesa, que el pidió "perdón" por los actos de su gobierno desde la cama de hospital, seguirá internado al menos otras 48 horas y estará "con visitas restringidas", dijo su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.

"Cuando su corazón funcione de manera normal saldrá", señaló Aguinaga, sin precisar si Fujimori sufrió una recaída. "El problema más serio que tiene es la fibriliación auricular".

Humanidad vs política

Kuczynski invocó razones humanitarias para el indulto ante los problemas de salud de Fujimori, pero muchos peruanos consideran que hubo una negociación política que le permitió sortear un voto de destitución la semana pasada en el Congreso, por mentir sobre sus vínculos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.

"Ni yo ni ningún miembro de mi gabinete o de la bancada oficialista participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario durante la moción de vacancia", declaró este miércoles la primera ministra, Mercedes Aráoz.

La abstención de 10 legisladores fujimoristas, incluido el hijo menor del exgobernante, Kenji Fujimori, fue crucial para que fracasara la moción de destitución impulsada por grupos de izquierda y el partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, también hija del exmandatario.

El indulto fue criticado por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y por la organización Human Rights Watch, entre otras.

Algunos familiares de las víctimas lamentaron haber votado por Kuckzynski, quien en 2016 derrotó a Keiko Fujimori al capitalizar el voto antifujimorista.

"Yo he votado las dos veces por él, en la primera y la segunda vuelta. Yo creí en él", dijo Rosa Rojas.

El juicio a Fujimori determinó que las 15 personas acribilladas tras ser arrojadas al suelo mientras participaban en un almuerzo comunitario, no tenían ninguna conexión con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, como creían los militares que las asesinaron.

El indulto a Fujimori llevó a Alfredo Crespo, abogado del líder de Sendero, Abimael Guzmán, a pedir su liberación, aduciendo que su cliente, de 83 años, "también ha sido condenado por hechos de la guerra interna, y se encuentra enfermo".

El presidente participó este miércoles en su primer acto público tras salvar su mandato, para juramentar al nuevo ministro del Interior, Vicente Romero, en sustitución de Carlos Basombrío, quien dimitió tras conocerse pagos de Odebrecth a empresas del mandatario.