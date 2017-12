En el barrio 206 Viviendas llevan ocho días sin agua y están desesperados

Los vecinos del barrio Néstor Kirchner, más conocido como 206 Viviendas, de la ciudad de Tartagal están desesperados. Aseguran que permanecen hace ocho días sin agua y la situación “no da para más”. Vanesa Quinteros, vecina del lugar, en diálogo con El Tribuno contó: “La falta de agua la sufrimos el año entero, pero en verano se torna insoportable con las altas temperaturas. Llevamos más de una semana sin una gota. Se vaciaron los tanques y tenemos que comprar agua mineral para tomar, con los costos que eso significa”.

Quinteros recordó que la problemática existe desde que se entregó ese núcleo habitacional, hace ya casi ocho años. “Parece no se hicieron las obras como correspondía y tenemos entendido que el Gobierno giró los fondos a la empresa prestataria del servicio para que se realicen. Tendrían que darnos una explicación entonces, porque seguimos en las mismas condiciones. No se puede vivir sin agua”, explicó la joven tartagalense.

El año pasado, iniciaron una causa judicial contra Aguas del Norte por este motivo.

Por otra parte, los vecinos reclamaron que los camiones cisterna que hacen el reparto de agua primero “llenan las piletas de algunos vecinos” y luego distribuyen el agua a la gente para consumo. “Eso es algo que se tiene que terminar. No hay agua para tomar, ni para ir al baño ni lavar la ropa, con temperaturas que en verano rondan los 40ºC, es una locura”, dijeron.