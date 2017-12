La genialidad de Lucrecia Martel en el filme “Zama” y su universo único

™Hay obras que trascienden el marco del arte en que tienen su soporte y se expanden proponiendo nuevos lenguajes. Esta es la sensación que deja el último filme de la directora salteña Lucrecia Martel. “Zama” se estrenó luego de varias idas y venidas, confirmando a su realizadora como una de las más singulares del séptimo arte en todo el mundo.

En septiembre de este año la Academia de cine argentino la había elegido para que busque un lugar en la categoría mejor película extranjera de los premios Oscar, pero la película no quedó preseleccionada entre las candidatas nominadas.

Pero la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, unos días antes había anunciado la lista de los candidatos que competirán en los Premios Goya 2018 y en el rubro Mejor Película Iberoamericana nominó a “Zama”.

El filme competirá contra “Amazona” (Colombia), “Tempestad” (México) y “Una mujer fantástica” (Chile) en la gran fiesta del cine español que celebrará sus 32 años el 3 de febrero de 2018, en el Madrid Marriott Auditorium Hotel.

Sin embargo, en las conclusiones de periodistas especializados de diferentes medios -Los Andes, La Nación, etc.- que en estos días sacan listas de “las mejores películas que dio nuestro país” en 2017, se destaca en primer lugar el filme de la directora salteña.

Adaptada de la novela homónima del escritor mendocino Antonio Di Benedetto, “Zama” trata la historia de el oficial corregidor Diego de Zama, un hombre que espera que lo trasladen a Salta infructuosamente.

La directora de obras como “La ciénaga”, “La niña santa” y “La mujer sin cabeza”, no se somete a la simple adaptación de la novela de Di Benedetto, sino a dejarse llevar por la interpretación, con su propia semántica y caligrafía, logrando que las imágenes de aquella civilización llegada para colonizar a lo salvaje, cobren vida y generen su propio universo. Para esto recurre a idiomas originarios y una economía de palabras y explicaciones que explotan en las imágenes barrocas de un mundo hecho a medias.

Don Diego de Zama está en la Asunción del siglo XVIII, y aguarda un traslado que es clave para él, uno que lo llevará a un lugar seguro, pero para lograrlo, le prometen una y otra vez, deberá superar obstáculos, inacabables, que finalmente incluirán la captura o muerte de un forajido portugués, famoso por su crueldad.

Daniel Giménez Cacho, Daniel Veronese, Juan Minujín, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele y Rafael Spregelburd forman parte del elenco de la película.

“El tema de Zama no es la espera, sino la ineficacia de la muerte. Cuando leí el libro tuve un estado de euforia inexplicable, que al principio me costaba entender. Lo entendí a medida que hice la película. Es difícil decir ahora qué es para mí la película; se termina de entender en resonancia con los espectadores”, dice Lucrecia.

Aventurera, siempre atenta a lo que sucede alrededor con más de cinco sentidos, Lucrecia es admirable. Y es nuestra.