Meghan Markle deberá aprobar un xamen para casarse con el príncipe Harry

¿Quién dijo que convertirse en una de las mujeres más envidiadas y buscadas del mundo iba a ser una tarea sencilla? Al parecer, la prometida del príncipe Harry tendrá que someterse a un exigente examen escrito para poder obtener la ciudadanía británica que le permitirá casarse con uno de los solteros más codiciados de nuestra generación.

Probablemente la actriz norteamericana Meghan Markle nunca imaginó que, para cumplir con el sueño de pasar el resto de sus días junto al hijo del príncipe de Gales y la leyenda Lady Di, tendría que someterse a un riguroso cuestionario que incluye preguntas de lo más variadas, las cuales abarcan los siglos de historia de una de las potencias mundiales más influyentes de la historia de la humanidad.

Es de conocimiento público que el nivel de dificultad de muchas de las preguntas incluidas en el cuestionario de naturalización británico hace que no puedan ser respondidas correctamente ni siquiera por la mayoría de los ciudadanos nacidos y criados en territorio británico e inclusive hasta por miembros del gobierno como la primera ministra del Reino Unido.

Las preguntas

¿Quién o qué es Vindolanda? ¿Dónde se encuentra el museo nacional de carrera de caballos? Nombre dos hábitos que podrían desencadenar una pelea con su vecino en Inglaterra. Estas son sólo algunas de las preguntas que recopiló el periódico norteamericano The New York Times y que sirven a la perfección para demostrar lo variado del test al que deberá someterse, y aprobar, Markle.

Según cifras oficiales, alrededor de entre un tercio y la mitad de quienes aplican para someterse al examen que tiene un costo de USD 65 no logran contestar satisfactoriamente el mínimo de preguntas necesarias para poder aprobar y, de esta manera, convertirse en ciudadanos británicos.

El hecho de que la nación anglosajona tenga una historia tan extensa y nutrida hace que muchos extranjeros no logren asimilar y retener la cantidad de información necesaria para poder pasar la complicada prueba.

Julian Knight, un miembro del Parlamento y autor del libro “El examen de ciudadanía británico para tontos”, aseguró al NYT que el mismo es “realmente difícil” y dijo que Markle ya tendría que ponerse a estudiar de forma intensiva.

Según ha trascendido, la protagonista del drama televisivo Suits, que ya lleva siete temporadas en la pantalla chica, ha hecho público su nivel de ignorancia en lo que respecta a la historia y cultura del que será muy pronto su país adoptivo. Incluso, en su primera entrevista como prometida del príncipe Harry, confesó no saber muchos detalles sobre el legado real de su pretendiente, con quién había sido presentada a través de un amigo en común por medio de una cita a ciegas.

El examen que se conoce comúnmente como “El test de la vida en el Reino Unido” tiene un costo de aplicación de USD 1.600, una cifra que seguramente la futura ciudadana británica podrá absorber gracias a su exitosa carrera en el mundo del entretenimiento. Pero más allá de ese detalle, deberá contestar correctamente y en no más de 45 minutos, tres cuartos de las 24 preguntas de opción múltiple que, según muchos aseguran, no reflejan el presente de una nación que se encuentra en una de los procesos transformativos más importantes de su historia.