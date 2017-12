Un grande visita a Salta Basket

Peñarol de Mar del Plata, uno de los gigantes de la Liga Nacional de Básquet, visita esta noche, a partir de las 22, a Salta Basket en el estadio Delmi donde el plantel infernal buscará su primer triunfo.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco, tras haber tenido un gran Súper 20, llega a este enfrentamiento después de perder con Weber Bahía por 77 a 70 en condición de local e intentará vencer al mil rayitas.

Los marplatenses son comandados por el histórico Leonardo Gutiérrez, uno de los integrantes de la Generación Dorada que ahora ocupa su cargo como DT y también llegan diezmados al choque, tras dos derrotas consecutivas en condición de visitante.

El primer juego fue el martes 5, ante Obras Sanitarias con victoria para el local por 90 a 82, mientras que el jueves los mil rayitas se cruzaron con el bicampeón San Lorenzo que triunfó por 100 a 95, con otra brillante actuación de Gabriel Deck.

Tras perder con el ciclón, Peñarol se dirigió a Salta ayer al mediodía y a la tarde ya descansaba en un hotel céntrico. Luego, el plantel se dirigió al estadio Delmi durante la noche, para realizar su práctica.

El equipo sensación

Salta Basket jugó un solo partido en la temporada regular de la Liga Nacional, pero unos meses antes tuvo una gran participación en el Súper 20, la competencia previa.

Compartió su grupo con Instituto y Atenas de Córdoba, Quimsa y Olímpico de Santiago del Estero, donde clasificó segundo y en la fase siguiente dejó en el camino a Estudiantes de Concordia.

Luego, los infernales cayeron ante San Martín de Corrientes y no pudieron acceder al Final Four. Sin embargo, sorprendieron a propios y extraños y fueron catalogados como el equipo sensación de la Liga Nacional. Peñarol sabe que los salteños no serán un rival fácil y menos en su casa, donde solo cayeron en tres oportunidades (con Instituto, San Martín y Weber Bahía).

De esto habló Gutiérrez con El Tribuno: “Ellos juegan muy sueltos y de local dieron muchas sorpresas. También tuvieron destacadas actuaciones de visitante, así que es un rival a respetar. Por ese motivo no tenemos que dejar que manejen el tiempo del partido”, indicó.

Luego destacó a dos jugadores de Salta Basket, por sobre el resto: “Pablo Espinoza y Diego Gerbaudo, tienen un gran nivel”.