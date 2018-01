Claroscuros del nuevo indicador

El Gobierno nacional desconfía en el sistema estadístico que imperó durante el gobierno kirchnerista. La intervención del Indec desde 2007 hasta 2015 se caracterizó, en gran parte, por la digitación del exsecretario de Comercio de la Nación Guillermo Moreno.

Con la llegada del macrismo a la Casa Rosada, arribó al organismo estadístico Carlos Todesca. Lo primero que dijo fue que "el Indec estaba destruido". La Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares (Engho) de 2012 y 2013 fue pasada por alto por los técnicos del Indec para reconstruir el nuevo índice de precios.

La decisión del Gobierno provincial de contar con un índice de precios divide opiniones. Se objeta que se tome como instrumento una encuesta que la Nación no reconoce, pero se ve como positivo que Salta pueda tener un indicador que refleje los consumos y el costo de vida de la ciudad. Al ingresar a la base de datos del Indec, el organismo advierte, por ejemplo en la Encuesta Permanente de Hogares, que los datos de 2007 a 2015 están bajo revisión. Esa leyenda, por cierto, no fue incorporada a la (Engho) de 2012 y 2013.

Un punto positivo es que el relevamiento de 2012 y 2013 tiene una muestra mucho más amplia que los estudios anteriores, lo que le permite a las provincias adoptar esa información para instrumentar su inflación.

Hasta ahora, por otra parte, no se dieron señales de avanzar sobre la publicación de los indicadores de pobreza propios. Con un IPC salteño, Salta podría cruzarlo con los datos con la EPH. Economistas dicen que es posible, pero tendrían que instrumentarse coeficientes y metodologías específicas. Córdoba avanzó en ese sentido, aunque fue blanco de crítica de autoridades del Indec. Entre otros puntos se cuestionó que la publicación fuera trimestral, mientras que la del Indec se hace cada seis meses. Salta puede hacerlo, pero también la pondría en el ojo del Indec. Hay antecedentes recientes de un cruce. La Provincia, por cierto, no comparte los resultados del trabajo no registrado. Para el Indec, la informalidad de Salta está cerca del 50 por ciento, mientras que para el Grand Bourg no llega al 30.

Provincias registran inflación más alta

El costo de vida subió dispar en las distintas provincias y regiones del país durante 2017, pero en todas se ubicó entre cinco y ocho puntos por encima de la meta inflacionaria que había proyectado el Gobierno, y superó el 24%.

La meta de inflación que tenía el Gobierno era del 17% y, tras el cambio en las proyecciones anunciado el 28 de diciembre, ahora se espera que para 2018 los precios de la economía avancen un 15% en promedio.

Mientras Salta comenzará a relevar un índice a nivel provincial, el IPC del Chaco mostró un alza del 22,9 por ciento durante 2017, impulsado por el incremento en las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles, informó la Dirección de Estadística de la provincia.

En Mendoza la inflación del 2017 se ubicó en el 24,6%, según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno del radical Alfredo Cornejo, con fuertes saltos en diciembre (2,5%), abril (3,2%) y marzo (3,6%).

El dato mendocino es igual al relevado por las consultoras privadas que reportan la inflación a los legisladores de la oposición que dieron a conocer el martes el denominado “IPC Congreso”.

Al igual que en Chaco, ese indicador también señaló que la inflación del año pasado estuvo motorizada por subas registradas en Vivienda y Servicios Básicos.