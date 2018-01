Salta entró en un boom de alquileres temporarios

La publicación de avisos de alquileres de hospedaje temporario en diferentes plataformas, como Airbnb o Facebook, viene creciendo exponencialmente en la ciudad de Salta. La demanda de plazas de hospedaje informales aumentó en los últimos años en la provincia, que no escapa a este fenómeno que se da en todas las ciudades turísticas del mundo.

En Airbnb, la plataforma on line de alquileres temporarios más famosa a nivel mundial, ya se registran cientos de ofertas de casas, departamentos o habitaciones, en donde el precio promedio es de 1.161 pesos. Al igual que Airbnb, los grupos de Facebook tampoco escapan a esa tendencia.

En la red social más famosa del planeta se encuentran cientos de ofertas de alojamiento temporario de personas que deciden hacer negocio con sus viviendas desocupadas. En vez de ofrecerlas en el circuito tradicional, optan por alquilarlas por día. En esos grupos, aparecen precios que van desde los 1.400 pesos hasta los 3.500 por día de alquiler. En muchos casos hay descuentos si la cantidad de días supera una semana.

Gabriel tiene un departamento de un dormitorio en pleno centro de la ciudad y hace más de un año decidió alquilarlo temporalmente para turistas que visitan la provincia. Durante un tiempo lo publicó en distintos grupos de alquileres en Facebook hasta que descubrió Airbnb. Comentó que la practicidad y la rapidez con la que se concretan las operaciones son fantásticas.

Ejemplos como este podemos encontrar cientos de casos. Hasta ayer Airbnb tenía 306 alojamientos publicados en su plataforma online.

Que dice la Provincia

El Tribuno se comunicó con Estanislao Villanueva, secretario de Turismo de la Provincia, y comentó que desde 2007 a la fecha el crecimiento de la oferta de plazas creció un 80%. "En todo Salta, en 2007 había 12 mil plazas hoteleras; diez años después la provincia tiene 21 mil, de las cuales 12.500 se encuentran en la ciudad, que se suma a una de las cinco ciudades que más plazas tienen en todo el país", expresó el funcionario provincial.

Ese aumento en la cantidad de plazas provocó que no se permita habilitar casas de familia para hospedaje como lo permitía la ley. Antes la Provincia tenía esa posibilidad, pero solo cuando la ocupación hotelera colapsaba, por ejemplo en las vacaciones de julio.

Con respecto al alojamiento temporal informal en Salta, Estanislao Villanueva respondió que Salta es pionera en la materia para combatir esa irregularidad. "Hay una ley que ya tiene media sanción en senadores y que fuimos trabajando con los hoteleros y diferentes organismos. Sin dudas va a ser pionera, ya que solo la tiene la Ciudad de Buenos Aires y busca regular los alojamientos para que tengan igualdad de condiciones", explicó el funcionario provincial.

Estanislao Villanueva aclaró que se buscan dos finalidades, una tributaria y otra de seguridad. Los alquileres de casas temporarias deben facturar al igual que un hotel para tener las misma reglas de juegos y, además, debe contar con las condiciones de seguridad para los turistas que se hospeden ahí. "Si Dios quiere, se va a terminar aprobando y el Ministerio (de Turismo) será quien la reglamente", aseguró el Secretario.

"La informalidad es un mal que aqueja a todos y es un fenómeno mundial que esperamos controlar cuando logremos esta ley, que busca regular esas dos partes. Mientras tanto, hoy la Provincia tiene una órgano de fiscalización que cuenta con ocho inspectores que trabajan en conjunto con otros organismos para ir controlando la ilegalidad en la provincia de Salta", afirmó el funcionario.

Estanislao Villanueva explicó que esta ley no solo va a servir para fiscalizar al alojamiento informal, sino también para llevar un control estadístico de esos turistas que hoy se encuentran por fuera. "Es un turista que queremos tener en los relevamientos que hacemos de la hotelería. Esta dentro de un universo de gente que no está siendo tomada en cuenta a la hora de sacar un perfil. Lo que queremos es saber qué cantidad de alojamiento tiene la provincia, porque seguramente esas plazas se van a tener que registrar, expresó el funcionario provincial.

El Secretario de Turismo provincial explicó que no están haciendo una ley para combatir una sola plataforma (Airbnb) sino para luchar contra todas las informalidades que existen en la provincia. "Tenemos ansiedad para que se apruebe la ley, poder reglamentarla y aplicarla", agregó.

Por los números que maneja la Provincia, este fenómeno, mundial por ahora minimiza el volumen en cuanto a la cantidad de pernoctaciones que tiene la provincia.

Villanueva aseveró que el turista que llega a Salta por lo general elige el turismo tradicional y va por la hotelería.

“Luchamos para que todos tributen”



Eduardo Kira, presidente de la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros, fue consultado por El Tribuno para que brinde su opinión sobre el aumento de los alquileres de casas temporarias y particularmente el éxito que es Airbnb. El titular de la cámara expresó que desde el sector hotelero no están en contra de los alquileres temporarios, sino que luchan para que todos tributen al fisco, porque sino es una “competencia desleal”. “Todo el que aporta y que cumpla con los mismos requisitos que tienen los hoteles debidamente habilitados, bienvenidos sean”, agregó el empresario.

Respecto al crecimiento de Airbnb, el presidente de la entidad respondió “Ese portal es el hotel más grande del mundo y no tiene una sola habitación”, y comentó que “en Barcelona colapsaron los alquileres tradicionales”.

“Nadie le alquilaba a alguien de allí y subieron los alquileres para los locales impresionantemente”, explicó Eduardo Kira. Y agregó: “No nos oponemos a nada mientras hagan los aportes correspondientes. Pero el que alquila a quien no sea un hotel tiene que saber que nadie lo cubre de nada, no tiene garantía. El apartamento puede estar o no, y hay engaños; lo económico a veces es más caro. El que alquila algo que no es debidamente registrado, tiene que saber que corre riesgos”. El empresario finalizó que todas las personas que están en el negocio del turismo tienen que aportar como corresponde.