Norberto Acosta le reclamó a Central Norte la deuda

Desde Entre Ríos, donde ahora Norberto Acosta se hizo cargo de la dirección técnica de Gimnasia de Concepción del Uruguay, el entrenador hizo saber su descontento con la dirigencia de Central Norte por la deuda que mantienen con él.

“25 días sin respuestas. Sin dar la cara. No sólo juegan conmigo sino con la familia”, se expresó Acosta mediante Facebook y Twitter.

En el programa radial, el entrenador dejó en claro su malestar: “Lo que escribí es una molestia de ver a mi familia mal y a ellos no les interesa, el presidente no me llamó después de mi salida”, fue lo primero que remarcó y además agregó: “No sabía que iba a ser de mi futuro porque querían que me quede, pero nadie se me acercó. Yo lo único que pido es lo que trabajé, no acepté premio y les dije que me paguen diciembre en 10 cuotas. Me decepcionaron porque cuando me llamaron al otro día yo estuve ahí y ahora ninguno da la cara”.

Por lo que se sabe, al cuerpo técnico le deben octubre, noviembre y diciembre pero desde la dirigencia le comunicaron a Norberto Acosta que no hay dinero en el club.

Hasta el momento la deuda se mantiene con el cuerpo técnico y los jugadores no tienen respuesta alguna.

Copa Argentina

El cuervo continúa trabajando bajo las órdenes de Ramón “Turco” Apaza pensando en el duelo de ida por la Copa Argentina frente a Pellegrini.

Hasta el momento, del plantel que perdió el ascenso, se sumaron Mariano Maino, Matías Ceballos y Tomás Armella, mientras que los refuerzos que llegaron son Fausto Apaza (Gimnasia y Tiro), Nicolás Char (Deportivo Tabacal), Leonardo Deus (libre) y José Molina (libre).