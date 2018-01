Panaderos aumentarán un 10% las masas

Hace algunos días ya lo habían adelantado: el precio del pan podría subir. Desde la Cámara de Panaderos, Martín Petrocelli confirmó que desde el viernes las masas, facturas y otras especialidades tendrán un incremento del 10 por ciento, mientras que la tira de pan francés y la tortilla mantendrán el precio.

“Entendemos que las familias, que por lo general consumen la tira y tortilla, no están en condiciones de afrontar un nuevo aumento en el pan. Es por eso que resolvimos, desde la Cámara, mantener el precio de estos dos productos de venta masiva”, destacó Petrocelli en diálogo con El Tribuno.

El representante de los panaderos destacó que las subas que se registraron en la materia prima fueron muy fuertes, por lo que ya no era posible seguir absorbiendo este gasto. Según detalló, el costo de la bolsa de harina se disparo un 10 por ciento. En este momento, los 50 kilos de este producto se venden hasta en 380 pesos.

“A esto se suma el cambio de precios en la manteca, dulces, y cremas, que se hacen necesarios para la producción de especialidades dulces”, detalló el titular de la Cámara de Panaderos.

A los costos de producción se suma el acuerdo salarial, que se acordó en paritarias y que establece un incremento del 11 por ciento en los sueldos.

“Ya anunciaron que el combustible vuelve a subir y esto quiere decir un aumento en el transporte de la mercadería. Así no podemos y lo que queremos evitar es que cierren las panaderías”, advirtió.

Petrocelli destacó que la decisión de mantener el precio de la tira de pan francés y de tortillas se da porque este es el productos que más lleva la gente modesta.

Con respecto a los precios de referencia, el presidente de la Cámara dijo que están liberados y esto tiene que ver con la calidad del producto que ofrece cada panadería.

En la actualidad, la Cámara de Panaderos cuenta con 100 comercios, mientras que advierten que en el mercado se cuenta con un número mayor de elaboradoras. Petrocelli espera poder concretar una reunión en los próximos días con Fernando Yarade, jefe de Gabinete de la Provincia, con el objetivo de presentar un proyecto para la legalización de las panaderías clandestinas.

El titular de la Cámara contó que también espera concretar un encuentro con el intendente capitalino, Gustavo Sáenz, con el mismo objetivo. Consultado si en este reclamo se incluye a los vendedores de pan casero y tortillas que se multiplican en las esquinas de la ciudad, Petrocelli aclaró que estos trabajadores no son el problema. “Son personas que tratan de subsistir. Acá, el problema son las personas que tienen hornos, amasadoras y vehículos, que producen a puertas cerradas y a las 4 de la mañana salen a hacer reparto sin tener ni un impuesto al día”, señaló.