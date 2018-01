En Campo Santo denuncian el abuso a una joven con síndrome de Down

Ramona A. vecina de Campo Santo, denunció que su hija de 21 años, con síndrome de Down, fue abusada por un amigo de su hijo. La mujer, que es madre soltera y tiene tres hijos, relató que el pasado domingo en horas de la mañana su hija Milagros le pidió que le preparara el desayuno. Ramona se dirigió a la cocina y sospecha que en ese momento el sujeto aprovechó para ingresar a la habitación.

El acusado, de 32 años y en estado de ebriedad, se encontraba con el hijo de Ramona en el fondo de la casa. Al parecer, cuando su anfitrión se ausentó, el sujeto ingresó en la pieza de la chica.

Cuando Ramona regresa a la habitación con el desayuno observa que el "hombre se incorpora rápidamente de la cama. Había estado sentado en la cama de mi hija y la parte superior de su cuerpo lo tenía sobre el de ella. Milagros estaba recostada y cuando se liberó de él comenzó desesperadamente a bajarse la remera".

"Quedé en shock, no reaccionaba. El desgraciado me miró, se sonrió y se fue. No sé cómo no hice nada, solo fui hacia mi hija para ver que daño le podría haber causado”, agregó.

En forma inmediata la mujer se dirigió hasta la comisaría local para radicar la denuncia. "Me dijeron que se podría tratar de un abuso simple. M. fue trasladada a Salta para que la revise un médico legal. No tiene daños físicos, pero si una gran daño psicológico. Está aterrorizada".

La mujer reclamó justicia para su hija.