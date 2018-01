En Rosario de la Frontera se realizó una cirugía traumatológica de columna cervical

El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, recorrió el hospital Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera, donde constató el desarrollo de la primera cirugía traumatológica de columna cervical que se realiza en el nosocomio.

Mascarello junto al intendente, Gustavo Solís, conversaron con los familiares de la mujer operada, quienes agradecieron la posibilidad de contar con este tipo de intervenciones en el hospital local, con cobertura total del Estado y que sobre todo, no haya sido necesario trasladarla hasta Salta.



"Podemos acompañarla, no nos genera gastos económicos que no podemos afrontar y los médicos le hacen los controles necesarios en nuestro municipio", destacaron.

El titular de la cartera sanitaria, destacó el gran trabajo del equipo médico que realizó la operación y señaló que "este tipo de operaciones muestran que el Estado continúa garantizando a todos los salteños, igual calidad de vida con iguales servicios, independientemente del lugar donde residan".

La beneficiaria de la operación es una mujer de 46 ños, que presentaba una comprensión medular – cervical. Luego de múltiples tratamientos fallidos para que la paciente pueda recuperar su movilidad, se decidió intervenirla quirúrgicamente.

"Se realizó un abordaje para descomprimir la hernia de disco que se encontraba entre las vértebras 5 y 6 y se colocaron los implantes", explicaron los profesionales a cargo de la exitosa cirugía.

La intervención se realizó con total éxito y la paciente se encuentra en muy buen estado de salud, recuperándose en el servicio de terapia intensiva, previéndose que en 48 horas podrá retirarse a su domicilio para luego efectuar los controles ambulatorios en el centro asistencial.

La gerente, Claudia Aguirre, explicó que el hospital cuenta con un servicio de traumatología en condiciones para efectuar cirugías sin necesidad de desplazar pacientes a otros nosocomios.



"Desde mediados del año pasado se efectúan cirugías de cuarto nivel como artroscopías en rodillas, hombros o ligamentos cruzados, entre otras patologías, ya que se cuenta con un artróscopo de última generación, especialistas capacitados para este tipo de intervenciones y un servicio de terapia intensiva con todos los elementos necesarios para un posoperatorio seguro", recordó Aguirre.

Reseña del hospital

Rosario de la Frontera es un departamento que cuenta con 30.000 habitantes, los cuales son usuarios del sistema de Salud Pública a través del área operativa Nº18, encabezada por el Hospital Melchora de Cornejo y seguida por 5 centros de salud en Villa Los Álamos, Villa Josefina, Ramón Abdala, Hipólito Yrigoyen y Santa Rita. Además cuenta con 4 puestos sanitarios distribuidos en El Naranjo, La Salada, San Felipe y El Bordo.

El Hospital Melchora de Cornejo data de 1867, tiene nivel de complejidad 3, o sea que cuenta con los siguientes servicios: quirófano, internación pediátrica, de varones y mujeres; terapia intensiva e intermedia, maternidad y sala de partos, consultorios externo y APS (Atención Primaria de la Salud).