Juana Repetto: "Toribio va a dejar la teta cuando él quiera"

La actriz defendió la lactancia prolongada y confesó que no tendrá límite de edad con su hijo.

Juana Repetto charló sobre la maternidad y la importancia de la lactancia con Revista Pronto. La mamá de Toribio, de un año y medio, asegura que no piensa cortar con el amamantamiento. "Me interesa la lactancia prolongada porque están comprobados los beneficios nutritivos e inmunológicos de la leche materna. Yo no voy a sacarle la teta, sino que él va a dejar de tomar cuando quiera".

Por otro lado, contó cómo se organiza con su hijo: "Hay una chica que viene a ayudar a casa y él la ama, así que de a poco lo dejo con ella un ratito. Pero a poco lo dejo con ella un ratito. Pero la verdad es que se acopla a mi vida: si salgo a la tarde con amigas, él viene conmigo porque ahora el plan es ver a Toro...¡Yo pasé a segundo plano!".

La joven actriz encaró el 2018 con mucha tranquilidad y enfocada en su rol de mamá. “Por ahora estoy con el blog Mammaminas. En principio, eso es todo”, comentó a la revista.