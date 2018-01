Benavides, tras los pasos de Peterhansel, Despres y otros 

Cuando los chilenos Carlo De Gavardo, Francisco “Chaleco” López y Pablo Quintanilla aún maldecían el segundo puesto de Kevin Benavides en el rally Dakar 2018 (que les quitaba el máximo logro de un piloto latino en la competencia), el salteño sorprendió a propios y extraños al declarar que “me gustaría pasarme a los coches dentro de tres o cuatro años”, durante una entrevista con el diario La Nación.

El deseo del mejor salteño, argentino, sudamericano y latino del Dakar nadie lo tenía en cuenta, porque se subió a una moto apenas aprendió a caminar y jamás la dejó. Las dos ruedas son parte de él.

“Kevin comenzó a andar en moto antes que en bici. A los tres años, Papa Noel le trajo su primera QR 50, así que andaba detras de él para enseñarle”, contó a El Tribuno su madre Isis Grifasi, antes del Dakar pasado. A los 9 ya era piloto de enduro y a los 25 ya se había consagrado tres veces campeón nacional de la disciplina, para luego mudarse al rally y firmar contrato con Honda.

Indudablemente el mayor de los Benavides quiere seguir los pasos de ídolos dakarianos como Stéphane Peterhansel o Cyril Despres, entre otros.

Estos, quienes fueron compañeros en el team Peugeot hasta la competencia que finalizó días atrás en Córdoba, comenzaron sus participaciones a bordo de motocicletas y no les fue nada mal.

El “Monsieur Dakar” (máximo ganador en la historia de la carrera más difícil del planeta, logró seis victorias en categoría de motocicletas con Yamaha en 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998, acumulando un total de 33 victorias de etapa, para luego pasar a los autos y festejar con Mitsubishi Motors en 2004, 2005 y 2007 y con un Mini Countryman en 2012 y 2013. En el Dakar 2016 se adjudicó la prueba a bordo de un Peugeot. En 2017 ganó al volante de un Peugeot 3008, seguido por sus compañeros de equipo Loeb y Despres.

Este último, el gran Cyril, fue cinco veces ganador del Dakar en motocicletas (2005, 2007, 2010, 2012 y 2013), hasta que decidió abandonar las dos ruedas para pasar a las cuatro, en 2015.

Los fanáticos del rally Dakar extrañan las viejas disputas cabeza a cabeza entre Despres y Marc Coma, actual director deportivo de la carrera. Ambos se repartieron todas las ediciones entre 2005 y 2015.

Es que este último fue victorioso en 2006, 2009, 2011, 2014 y 2015, los años que Cyril no pudo vencer.

Cabe recordar que en 2008 se suspendió por temor a atentados y a partir de ese año el Dakar se mudó de África a América del Sur.

Nani Roma fue otro piloto que tras conseguir el máximo puesto en motos, pasó a los autos. En 2004 ganó la carrera con KTM y en 2014 también fue ganador, pero con Mini, en cuatro ruedas.

El futuro traspaso de Benavides, entonces, no llamará la atención en un mundo como el dakariano.