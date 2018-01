Fuerte suba de los alquileres: aumentarán este año un 20 por ciento

Para este año se espera un fuerte aumento en los alquileres, ya que la actualización de montos rondará el 20% anual, según estiman desde la Cámara Inmobiliaria y distintas empresas del sector.

“Nosotros recomendamos el 20% anual. Existe una ley de alquileres que está en estudio en el Congreso Nacional, a la cual le harían modificaciones. Vamos a ver si se aprueba. Falta que la corrijan. Con esta ley se admitiría el mecanismo de indexación, es decir la suba sería de acuerdo a un promedio entre la inflación y los aumentos salariales, lo cual será bueno para inquilinos y propietarios. Aquí se tiene que tomar en cuenta el costo de vida de Salta, que es inferior al de Capital Federal”, explicó a El Tribuno Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta.

Según diferentes profesionales de inmobiliarias consultados, con el aumento recomendado se busca el mayor grado de equilibrio.

“En mi caso, mientras no haya una ley nueva, tratamos de ser lo más equilibrados posibles para ambas partes. Es decir, que el inquilino no se sienta agobiado por los aumentos y que el propietario reciba lo correcto. Hemos arreglado el 20% aproximadamente”, manifestó el empresario inmobiliario Arturo Escudero.

El empresario contó que los nuevos contratos se harán con esos valores. “Nosotros tratamos de hacer ajustes anuales. Es nuestra política. La ley que va a salir aprobará el ajuste según el costo de vida”, contó.

En tanto, Eduardo Rodríguez, especialista en gestión inmobiliaria, expresó que “como todos los años, entramos en los dilemas de la economía con inflación. Hay que fijar contrato, lamentablemente con la misma incertidumbre. Buscamos lo justo sin perjudicar a las partes. Como intermediarios entre inquilino y propietario tenemos que ser economistas con proyección futurológica”.

Y agregó que “sugerimos indexación de entre 20 y 25% anual. Estamos esperando ya que el proyecto de ley que plantea que se indexe anualmente con el Indec, que sería lo mejor. Desde el Colegio de Corredores tratamos de ser lo más equilibrados posibles”.

Martín López Fleming es abogado en la compañía Roque López Fleming, y además es corredor inmobiliario. En línea con el resto, contó que “sugerimos una suba anual de entre 20 y 22%. Consideramos que esto es lo adecuado. Hay propietarios que prefieren una suba semestral de un 10 y un 11%, pero nosotros tratamos de que el inquilino tenga todo el año ese alquiler y no le varíe cada seis meses”.

Poco stock para alquilar y caro

Quién no escuchó a algún familiar, amigo o conocido manifestando su preocupación porque no consigue un lugar para alquilar, o si lo consigue está demasiado caro. Al ser consultado por estas problemáticas, Biella respondió: “El problema de la falta de viviendas para alquilar es estructural. Salta tiene cerca de 90.000 viviendas faltantes en la Provincia y data de años atrás. Esto se suma al alto crecimiento demográfico. Todos los años faltan viviendas”.

El empresario afirmó que “ahora con los créditos UVA por lo menos podemos satisfacer en parte el crecimiento. En cuanto a los precios, siempre fueron elevados, pero hoy se incrementaron un poco porque las propiedades han subido de precio por la demanda”.

Actualmente la mayoría de las viviendas están valuadas entre uno a tres millones. “Pegaron un salto, sobre todo las que tienen papeles. Parece caro alquilar, pero lo caro es el costo total del alquiler, que incluye: el pago del mismo, las expensas, los impuestos y más si tenemos en cuenta que hubo incremento en los servicios. Lo que menos subieron son los alquileres en sí. Quizá con el tiempo y los años se logre solucionar la problemática”, dijo Biella.

El Estado, en achicamiento

Actualmente el mercado formal de inquilinos está conformado por 35.000 personas aproximadamente. “Se trata de gente que puede comprar la casa que alquila porque tienen ingresos suficientes, es decir que son potenciales compradores de viviendas. Dentro del mundo de los inquilinos, el 33% está susceptible a tomar un crédito”, aseguró Biella.

En Salta el sector privado está construyendo más viviendas que el público. “Hay zonas que han mejorado muchísimo. Se construirán nuevas torres en Salta, en la zona de un centro comercial cerca del monumento 20 de Febrero. Los bancos financiarán la construcción y la compra, con lo cual se va a multiplicar la construcción. La demanda es altísima, pero el Estado entró en un achicamiento y construirá lo que pueda”, sostuvo.

La Cámara Inmobiliaria de Salta le había propuesto a los diputados, en septiembre pasado, eliminar el “depósito” que se cobra a la hora de alquilar una vivienda, como medida para bajar los costos. El sector busca que, en su lugar, exista una “garantía social”, que funcionaría mediante una póliza de caución. Con respecto a ese pedido, Biella adelantó: “Estamos esperando que se reinicien las sesiones en Diputados para reunirnos con el presidente de la Cámara, Santiago Godoy, y seguir el trámite. De todas maneras, la ley nacional incluye la garantía solidaria, que es la eliminación del mes de depósito. El pago es solidario, para que el inquilino no tenga que hacer ese depósito. Esto ya se instrumenta en Capital Federal. Apenas inicie el período legislativo lo trataremos”.

Desde el 8 de septiembre pasado, en la Ciudad de Buenos Aires los inquilinos ya no tienen que pagar comisión inmobiliaria debido a que entró en vigencia una ley que así lo ordena. En Salta el diputado Santiago Godoy también había planteado que los honorarios estén a cargo del locador y no del locatario, con lo que se reduciría el 35% del monto de los alquileres. Esto abrió el debate.

Las posturas

“Lo que hará es invertir el cobro y repercutir en el precio del alquiler, que subirá”, sostuvo Fleming en contrapartida.

Rodríguez Coincidió: “En Buenos Aires, con esa ley la cartera se saturó y los inquilinos terminaron perjudicados. Estas medidas afectan a los que menos tienen, porque terminan pagando más”.

Pese a los problemas, el balance de 2017 es positivo para los inmobiliarios. “Trabajamos con gran éxito los créditos UVA, pero hay una necesidad de servicios importante. Nosotros podemos construir, pero necesitamos agua y energía. Si vienen con eso nosotros nos hacemos cargo de construir mucho”, culminó Biella.