“Con la exportación de carne enfriada sin hueso se abre un muy buen escenario para Argentina”, dijo Víctor Tonelli

El analista del negocio ganadero Víctor Tonelli explicó la importancia de la apertura del mercado de la República Popular China para la exportación desde Argentina de todo tipo de carnes, incluyendo cortes enfriados y con hueso y carne ovina de la Patagonia.

En conversación con el programa “Claves del Campo” que emite todos los sábados Radio Salta, el especialista destacó que “el gran desafío es dejar de faenar vaquillonas, novillitos y terneros y volver a recriar animales de 430, 440, 450 kilos o más que son los requeridos por el mercado internacional” y subrayó que para el NOA y para Salta “este esquema productivo encaja de maravillas”.

¿Qué significa realmente esa apertura?, ¿qué posibilidades se abren para la ganadería?

Es una noticia de peso y sorprendió la velocidad con la que se logró, porque es un tema que se venía trabajando desde hace algo más de un año, pero hace un par de meses -tras una visita a China- el expresidente del Senasa, Jorge Dillon, dijo que era muy trascedente por un par de razones: porque se trata del ingreso de productos muy codiciados en el mercado internacional, como la carne congelada con hueso que muy pocos países aceptan; y porque se trata de un mercado hoy pequeño, pero de enorme potencial por el creciente poder adquisitivo de la demanda china.

Es una gran noticia porque nos permite enviar carne con hueso y darle valor al hueso y también carne enfriada sin hueso que, para que la gente lo entienda bien, es la misma calidad de la carne que enviamos para Europa y son los cortes más emblemáticos y más caros y va a un público con poder adquisitivo muy alto. En el caso de la carne con hueso se generará un volumen de negocios bastante importante, como el que ya disfruta Uruguay desde hace varios años y en el caso de la carne enfriada sin hueso se abrirá un muy buen escenario para la Argentina en un negocio liderado por Australia. Pero, además, la apertura china nos dará una integración mejor en el valor de la res que claramente se derramará en toda la cadena cárnica mejorando el precio al productor.

¿Los productores argentinos podrán sentir en los próximos 2 o 3 años ese derrame sobre toda la cadena cárnica argentina?

Creo que en menos tiempo se sentirán los efectos y digo, a modo de ejemplo, que hace 7 años China no importaba carnes y ahora, junto a sus países satélites como Vietnam y Hong Kong, compra 2 millones de toneladas o sea el 20% del mercado mundial. En sólo 7 años China pasó del 0 al 20% del mercado mundial y todo indica que seguirá creciendo, razón por la cual si hoy el mercado del enfriado sin hueso es pequeño de unas 30 a 40 mil toneladas no sorprenderá que en 2 o 3 años sea de 200 a 300 mil toneladas.

¿Carne de qué raza y categoría, demanda y demandará China?

Absolutamente todos los animales de todas las categorías, los chinos se llevan todo, hasta las orejas de los animales. En lo que es congelado, con y sin hueso, entra la vaca de todo tipo, pero especialmente una vaca de pastura y bien encarnada, que nosotros llamamos “de carnicería” y para lo que es enfriada entran animales de calidad tipo Hilton y de todas las razas, sobre todo las británicas y las sintéticas, como Brangus y Braford y hasta las cruzas con Bonsmara. Por el tamaño y tipo de terminación, las sintéticas ganan cada vez mayor espacio y eso para Salta -con excelente Brangus y Braford- esta noticia es muy estimulante.

¿Estarán los ganaderos argentinos en condiciones de responder a esa demanda tan firme y creciente?

Ese es el gran desafío: volver a pensar en la producción de animales de exportación. En los últimos años, como consecuencia de políticas de cierre de exportaciones, Argentina se convirtió en un país productor de animales jóvenes y livianos que no tienen destino exportador y por eso el desafío que propone esta noticia es volver a tener animales de exportación.

El gran desafío es dejar de faenar vaquillonas, novillitos y terneros y volver a recriar animales de 430, 440, 450 kilos o más que son los requeridos por el mercado internacional. Para el NOA en general y para Salta en particular, este esquema encaja de maravillas si resuelven, vía reservas, la recría post destete y después aprovechan las pasturas implantadas y finalmente van al encierre para la terminación, lo que hace una ecuación eficiente y productiva, además de rentable.

¿Avanzan los trabajos de la Mesa de Ganados y Carnes en la formalización de la cadena cárnica?

Avanzan y van por muy buen camino. Avanzan a paso muy firme y sin posibilidad de marcha atrás. Hace 15 días, por ejemplo, ya habían más de 100 pedidos de cotización para la instalación de “cajas negras” en los frigoríficos que en marzo tienen que estar funcionando.

Ya se avanzó enormemente, por ejemplo, en los pagos a cuenta de la faena en IVA e Ingresos Brutos y la informalidad se va aplacando y se van generando mejoras para las inversiones. Avanzamos en un camino que no tiene marcha atrás y veremos los cambios y los beneficios en poco tiempo para toda la cadena cárnica. Por eso, no me sorprendería si uno de estos días nos encontramos con la noticia que Estados Unidos ya abrió su mercado también.

¿Estos cambios y mejoras alcanzarán también a las carnes aviar, porcina y ovina?

Las carnes aviar y porcina están muy lanzadas y la verdad es que Argentina está en los primeros niveles y solo tienen para crecer en la medida que los mercados se los permitan. Los ovinos, en cambio, son el eslabón perdido dentro de esta gran cadena cárnica nacional y la chance de entrar con su carne con hueso a China les presenta un desafío fenomenal que espero los productores puedan aprovechar.

Con prisa y sin pausa

La dinámica del sector ganadero argentino alcanzó un ritmo que hubiera sido impensado un par de años atrás. Después de haber renacido de las cenizas, el sector pecuario vive un buen momento y se avizora un futuro todavía mejor. Claro que esta situación tiene sus grises en algunos eslabones de la cadena y en algunas actividades de la misma, pero todo parece indicar que se camina hacia una situación que será de beneficio para toda la ganadería del país.

Esta semana, el Ministerio de Agroindustria de la Nación informó que en dos años la exportación de carne vacuna creció un 57% en volumen. En 2015 los envíos al exterior de carne vacuna fueron de 198.687 tn equivalentes res con hueso, en cambio, en 2017 fueron de 308.638 tn, 110 mil tn más, lo que reportó un ingreso de divisas de US$ 1.284 millones.

Un dato importante a tener en cuenta -y que da por tierra con las teorías y afirmaciones de que el crecimiento de las exportaciones de carne va en desmedro del consumo interno- es que en 2015, los argentinos consumieron 59,4 kg per capita, mientras que en 2017 fue de 58,55 kg, manteniéndose prácticamente al mismo nivel el consumo de carne por habitante.

En este escenario, Argentina vuelve a estar entre los 10 primeros exportadores mundiales, lugar del cual estuvo ausente durante varios años a raíz de la crisis generada por las malas políticas sectoriales de los gobiernos kirchneristas, revertida por la actual administración nacional a través de medidas tendientes a lograr mayor competitividad en las cadenas agroindustriales, tales como quita de retenciones a la carne, reintegro a las exportaciones, apertura de nuevos mercados, todo en un marco de cooperación público- privado en mesas sectoriales, cuyo ejemplo más patente es la Mesa de las Carnes, de la cual participa periódicamente el propio presidente de la Nación.

Cortes y mercados

Dentro de los cortes que mayor aumento tuvieron en 2017 están el asado (74,5%) y cortes del cuarto delantero (63,9%). El principal consumidor de carne congelada sin hueso es China, y la Unión Europea se constituye como el mayor mercado del producto enfriado de alto valor.

En volumen, China es el principal mercado comprador de carne argentina congelada y sin hueso, y se espera que con la firma del Protocolo Sanitario para carne enfriada y con hueso se diversifiquen y amplíen las exportaciones hacia ese país. En 2017, las ventas de carne a China generaron un ingreso de US$ 405 millones.

Durante 2017 se incrementaron las colocaciones de Cortes Hilton -hasta principios de enero se había cumplido con el 48% del cupo de 29.000 tn- y de la Cuota 481 -con 3.686 tn-, negocios de alto valor para los exportadores argentinos.