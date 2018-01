Husky Siberiano: fuerte, amable, cariñoso y resistente 

Por Walter Octavio Chihán, médico veterinario

Se encuentra entre los más pequeños y livianos perros de trineo, aunque no por esto es el más débil, demostrando dotes de gran resistencia y velocidad para el tiro, sobretodo en cargas no excesivamente pesadas. Con un buen carácter, sociable y afectuoso, se hace notar por su extrema limpieza, lo que permite tenerle en las casas. Los ojos también pueden ser de diferente color, el uno del otro, aunque deben preferirse los ejemplares que presenten ojos de igual tonalidad.

Orígenes

Es originario de la región del estrecho de Bering, en Siberia, este perro toma el nombre de la antigua tribu de los Huski. En el transcurso de varias expediciones polares, ha sido apreciado sobretodo, por su gran velocidad y por su extraordinaria resistencia. Por estas cualidades, es importado en Alaska a comienzos del siglo XX, para ser utilizado en las carreras de trineos. Pronto se impuso por su velocidad y por la facilidad con que se adiestra para el trineo. Su difusión en Canadá y en América del Norte fue muy rápida, siendo actualmente su participación en las competiciones, cada vez más numerosa. En 1914 fue redactado el estándar oficial de la raza por obra del Club Americano del Husky siberiano.

En la última Post-Guerra, el perro se difundió en muchos países europeos donde un número cada vez mayor de criaderos se ocupa de él. Para el Husky siberiano como para otras razas de trineo, el entrenamiento comienza con la colocación de los arreos de trineo para pasar luego al enganche, al mando de un guía de tiro. Para crear un buen guía de tiro, son necesarios años de paciente trabajo, eligiéndose para este puesto a los perros que desde pequeños tienen más personalidad y temperamento. Los tiros o “teams” de trineo, tienen un número impar de perros y pueden engancharse en abanico o en una única cuerda, situándolos a ambos lados de la misma. Casi imbatibles en las carreras de velocidad sobre diversas distancias, los Siberianos son, sin embargo, menos adecuados de tirar de un trineo con grandes cargas, aún en cortos recorridos.

Características generales

El Husky siberiano es un perro de tamaño mediano, robusto, elegante, ágil y con gran soltura. Bajo el esfuerzo del trineo, tira con mucha fuerza y a un trote muy regular, rápido y elástico que le permite mantener un paso constante, incluso durante largas distancias. Es por lo tanto un perro de fuerte construcción, que debe carecer al mismo tiempo de toda pesadez y no demostrar torpeza. Los perros que superan los 60 centímetros de altura, son descalificados no solo por una cuestión estética sino también y fundamentalmente, por razones funcionales ya que un tamaño demasiado grande le hace perder a la raza, sus prerrogativas de velocidad y agilidad. El pelo y el subpelo son apretados y blandos. Se admiten todos los colores, aunque los más comunes son el negro, el gris, el plata y el oscuro, con el hocico adornado por una máscara de hermosos dibujos.

Ha alcanzado tal popularidad en los últimos años que se ha convertido en el buque insignia del grupo de los nórdicos. Por que se lo solicita tanto? La celeridad y estrés de la vida actual nos impiden disfrutar de sensaciones que nuestros antepasados vivía de cerca: la naturaleza, el campo, el contacto con la tierra y lo indómito, son cosas que ahora se añoran con fuerza y el Husky representa mucha de ellas. La pena es que no siempre se encuentra con dueños conscientes de las necesidades físicas. Puede aceptar la vida en un piso siempre y cuando salga a la calle de 3 a 4 veces por día y el paseo dure más de media hora, suficiente para que corra, juegue y gaste energía. A la vista está que para mantenerle en forma y contento hay que invertir su tiempo: no hay que olvidar que este animal ha nacido para correr y tirar de un trineo.

Estándar