ESI en las aulas: lo que dice la ley y los eslóganes de la campaña en contra

La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) cumplirá en unos días 12 años en la Argentina y todavía no se llegó a instrumentar en las escuelas salteñas a pleno, como debería ser. Las palabras "educación" y "sexual" juntas hacen ruido, para muchos estridente, pero durante el debate por la legalización del aborto, los que se oponían a que ese proyecto se convierta en ley apelaron a ellas y reclamaron que se brinden contenidos sobre sexualidad en las aulas a niñas y niños.

Lo cierto es que no pasó mucho tiempo y la misma gente que hasta el 8 de agosto pasado reclamó por la educación sexual en las escuelas, ahora se desdice y rechaza la reforma de la ley ESI 26.150. De esta forma los denominados provida encaran campañas en contra con información falsa que termina confundiendo a los padres.

Por ejemplo, se difunde que las modificaciones que se quieren realizar en la ley nacional promueven la masturbación, la pornografía y el cambio de género en los niños a partir de los 5 años.

En este sentido, bajo las consignas #ConMisHijosNoTeMetas, #SalvemosLaFamilia, #VinieronPorNuestrosHijos circulan por Facebook y en los grupos de Whatsapp, especialmente de madres de los colegios, distintas convocatorias para juntar firmas para que no se enseñe educación sexual integral a sus hijos y para que se presenten en las escuelas como "objetores" de la ley en caso de aprobarse.

El 4 de septiembre pasado, en un plenario de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación se firmó el dictamen para modificar la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 sancionada en 2006.

El proyecto de los cambios propone que la ESI sea declarada de orden público y, por tanto, de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país, estatales o privadas. Para esto también se elimina la cláusula -del artículo 5- que permitía a los establecimientos educativos adaptar la norma según "su ideario institucional y las convicciones de sus miembros".

A continuación se analiza punto por punto algunos de los eslóganes de la polémica que involucran a los más pequeños (inicial y primario) teniendo en cuenta lo que dice la ley, con Florencia Sánchez, coordinadora del equipo del Programa de Educación Sexual Integral dentro del plan nacional ENIA del Ministerio de Educación de Salta.

* ¿Se promueve en niños a partir de los 5 años la masturbación? ¿Estos contenidos están en las cartillas que el Ministerio de Educación dio a los docentes?

En el programa nacional ESI tenemos contenidos específicos para cada nivel señalados en los lineamientos curriculares elaborados por equipos técnicos profesionales y aprobados por el Consejo Federal de Educación (CFE) a través de la resolución 340/18, que estableció los cinco enfoques para abordar la sexualidad de forma transversal.

La masturbación no aparece en ninguna cartilla de nivel inicial ni primario. Solamente lo vemos como una dimensión de la sexualidad libre y responsable a partir del secundario, donde sí lo analizamos como una práctica que existe, que es necesaria hablarla, sacarla del tabú, pero en el secundario.

En el primario, por ejemplo, trabajamos las partes externas del cuerpo humano, los procesos de gestación, nacimiento, confianza, libertad, seguridad para expresar las ideas y opiniones, las pautas de autocuidado y la diversidad de familias, porque eso forma parte de las leyes que nos acompañan dentro de la ESI.

* ¿Se les enseñará que desde chiquitos (4, 5 años) pueden elegir, según cómo se sienten, el género que quieren ser? Dicen que hay un listado aparte de hom bre y mujer.

Muchas de estas afirmaciones tienen que ver con que no se reconocen los derechos de las personas en general; acerca de la diversidad sexual se entiende que las personas que se cambian de género, de identidad de género, no son personas “normales”, entonces empiezan a patologizar todo lo que tiene que ver con la sexualidad y las prácticas sexuales.

Nosotros entendemos que la sexualidad es algo integral y no promovemos el cambio de género ni otra cosa que no sea el ejercicio libre y responsable de cada persona sobre su cuerpo. Desde la ESI problematizamos cómo las pautas culturales entorpecen el ejercicio de derecho de los niños, niñas y adolescentes. Si hay un varón que quiere jugar con un juego de nena eso no significa que haya una práctica mala, significa que está explorando otros tipos de juegos, no hay juegos que están destinados para varones y otros para mujeres, no existe eso. Desde una visión integral lo que hacemos es generar las mayores condiciones de acceso a oportunidades a partir del juego.



* Se difunde que está previsto que un día los varones vayan vestidos como nenas y las nenas como “varoncitos”, y que se les mostrará videos sobre el acto sexual...

Es inadecuado tratar de sacar información que no existe de la página oficial del Ministerio de Educación de la Nación, el programa nacional ESI tiene abiertos todos los contenidos y las cartillas que trabajamos.

Bajo ninguna circunstancia propondríamos que los chicos se desnuden ni tengan prácticas sexuales ni sugerir cómo tenerlas.

Lo que sí hacemos es tratar de reconocer cómo funciona el cuerpo humano desde la perspectiva de la sexualidad y de la salud integral, porque forma parte de nuestra responsabilidad, para entender cómo funciona y cómo relacionarme con el otro siempre en el marco del respeto..



* Se viralizó también que se ha empezado con una enseñanza desde el jardín de infantes de que hay nenas con pene y hay varones con vagina. ¿Es así?

Nosotros trabajamos mucho el cuerpo humano, cómo a veces es denominado en nuestras casas, y cómo denominar todas las partes de forma correcta, cómo cuidar esas partes, qué partes pueden ser tocadas por nuestros padres y cuáles no, tratar de entender qué situaciones son de vulnerabilidad y cuáles no. No promovemos ninguna de esas cuestiones que están siendo señaladas. Trabajamos el embarazo porque a los niños le interesa, hacemos el árbol genealógico, les pedimos fotos de la familia. Se hace una adaptación terminológica y de contenido para cada nivel. Tenemos una rigurosidad en cuanto a los contenidos aprobados por el CFE y no actuamos en base al desconocimiento sino muy conscientes de las cosas que hacemos.

* Otro de los mensajes que se reprodujo y que rechazan es que se reemplazan en la ley los términos varón y mujer por diversas identidades de género.

Sabemos que el desarrollo psicosexual, inclusive la identidad de género, de cómo se asume la identidad, de cómo se asume la orientación sexual, que son cosas diferentes, es un proceso gradual que se va dando en el desarrollo en general de la persona que culmina en la etapa adulta, cuando pasa la adolescencia y elige su identidad de género y elige se elección sexual.

Siempre actuamos en el marco de las leyes vigentes, en Argentina tenemos la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, entonces cuando nosotros informamos a nuestros estudiantes, sobre todo del secundario, que existen otras formas de identificarse, otras formas de llamarse, siempre en el marco del respeto. Nunca imponiendo conductas sobre su sexualidad sino estableciendo y problematizando las cuestiones éticas que subyacen a las prácticas sexuales que ellos pueden elegir.



* La ideología de género no tiene nada de científica, va a homosexualizar a los niños, dice otro de los eslogan de la campaña en contra.

La ideología de género es una interpretación muy cerrada de lo que es el género. Cuando hablan de ideología están cerrando una perspectiva mucho más amplia, porque esta tiene que ver con el movimiento y con el cambio.

El género se ha elaborado dentro de los estudios feministas y esa palabra nos sirve para visibilizar esa desigualdad que está presente en el ámbito educativo y que como educadores tenemos que tratar de erradicar y de disminuir esas barreras de acceso a derecho. Acerca de los cambios en la ley estamos a favor siempre y cuando apunten a una mayor implementación y un mayor presupuesto para que todas las escuelas en definitiva puedan trabajar de manera transversal en todos los contenidos.