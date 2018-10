Fuerte cruce entre Guillermo Moreno y el periodista Roberto Navarro: “Sos un idiota útil”

El periodista Roberto Navarro y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno protagonizaron un fuerte cruce durante una entrevista radial. El ex funcionario fue muy duro y lo acusó a Navarro de ser “un idiota útil” luego de que el conductor lo acusara de haber mentido con los índices del INDEC durante su mandato.

En el tramo final de la entrevista que Navarro le realizó a Moreno hubo un cortocircuito y la discusión subió de tono. “Yo sé, porque tengo mucha información sobre el kirchnerismo, que usted es responsable de las mentiras del INDEC que pusieron en duda toda la obra del kirchnerismo. Mejor que discutir sería hacer una autocrítica sobre eso”, le dijo el periodista.

La acusación de Navarro tomó por sorpresa a Moreno, quien se defendió rápidamente y se metió de lleno en un intercambio de reproches. “El problema es que no se pueden tomar decisiones en un gobierno sin que sea responsable el Poder Ejecutivo”, le dijo el ex funcionario. El periodista respondió: “Yo ya le dije que Cristina (Kirchner) es responsable. No hay forma de que no sea responsable de lo que hizo usted”. Moreno cerró: “Entonces iremos todos presos”.

El ex secretario de Comercio aseguró que las acusaciones de Navarro sobre la supuesta falta de claridad en la entidad van a generar que todos vayan presos. “En realidad ustedes quieren que la responsabilidad de lo que se hizo mal sea de los funcionarios y de lo que se hizo bien sea de Cristina”, advirtió. Navarro le contestó: “Le acabo de decir que Cristina es responsable. ¿Qué más quiere que le diga?”.

“Usted hizo grandes cosas. La única que hizo mal fue en el INDEC”, le dijo Navarro durante la parte más caliente de la discusión. Moreno respondió con rapidez otra vez. “La única manera de que no vayamos presos es que quede claro que el INDEC no mintió”, afirmó.

A partir de ese momento el debate tomó otro camino. El periodista le dijo a Moreno que el INDEC mintió durante la época en la que era su titular y que también miente ahora. En ese sentido, le aseguró que el costo de la canasta básica está manipulado y que los índices no son creíbles. Moreno defendió su gestión y también la actual. “El INDEC no miente. Ni antes ni ahora. En nuestro gobierno los índices respondían a la realidad y en este gobierno también”, señaló.

Luego, se generó un nuevo contrapunto. “Estás priorizando que vayamos todos presos, incluida Cristina”, le reprochó Moreno. Navarro contestó con ironía: “Ahora resulta que van a ir presos por culpa mía”. El ex funcionario volvió a la carga y le dijo: “Vos estas diciendo que Cristina y Moreno mentían. Que Cristina no vaya presa porque si no, no va a ser candidata”. Enojado, agregó: “Si vos sos idiota útil para ellos ...”.

El insulto generó la inmediata reacción de Navarro. “No me insulte. Ya arrugó una vez conmigo cuando mi insultó y le dije que no me podía insultar”, sostuvo. “Eso es mentira. No lo digas al aire que es mentira. Ni yo arrugué con vos, ni vos arrugaste conmigo”, indicó.

“Si hay idiotas útiles que siguen diciendo que el INDEC mentía, los van a llamar como testigo y vos vas a tener que decir la misma estupidez que estás diciendo, Navarro”, le explicó a los gritos el ex secretario de Comercio. El periodista fue contundente: “Hoy todo lo que se dice del kirchnerismo se puede decir porque hay una enorme mentira. Un montón de mentiras que se crearon sobre la mentira general del INDEC. Si no existiera esa desconfianza, no se podría decir tanta pavada sobre el kirchnerismo”, precisó.

Moreno cerró la discusión con una pregunta y una nueva acusación. “¿Si el gobierno de Cristina fue una mentira, para qué querés que sea presidenta?”, le consultó al periodista, quien negó haber dicho eso y culminó la entrevista.