VIDEO. Ultimas palabras de De Vido antes del veredicto por la tragedia de Once: "Soy víctima de una persecución política"

El Tribunal Oral Federal 4 emitirá hoy el veredicto en el juicio contra el detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el marco del juicio por la tragedia ferroviaria de Once, por la que tiene pedidos de condena de hasta 10 años de prisión.

La audiencia se lleva a cabo en los tribunales de Comodoro Py, aunque el ex funcionario no estará en la sala de audiencias, ya que su defensa pidió que siga el veredicto por videconferencia desde la cárcel de Marcos Paz, donde está detenido desde octubre del año pasado en otra causa penal.

A las 9.30, De Vido y el segundo acusado, Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), tubieron la posibilidad de decir sus últimas palabras. Mientras tanto, a las 14.30 se leerá el veredicto de los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez.

A las 10.09, pasaron a cuarto intermedio.

