Kempes defendió a Messi de las críticas de Maradona

El Matador expresó que el Diez "no es ejemplo de nada" y que La Pulga "no necesita ganar un Mundial para ser mejor".

Mario Alberto Kempes salió en defensa de Lionel Messi por las críticas que le hizo Diego Armando Maradona

Tanto Kempes como Maradona son dos emblemas históricos de la Selección argentina.

En diálogo con ESPN Fútbol Club, Kempes elogió al crack argentino del Barcelona y soltó una frase que hará reflexionar a más de uno: “Yo también gané un Mundial y eso no me hace mejor que La Pulga”.

Además, el atacante aprovechó para atacar al entrenador de Dorados de México: “Es mejor que Diego se quede callado. Messi no necesita un Mundial para ser el mejor. A él nadie le dijo nada por perder la final del 90. No es ejemplo”.

Ahora seguramente saldrá Maradona a contestar en una novela que no tiene fin.