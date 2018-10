Los chicos de Popeye, campeones otra vez

Además, Popeye A y Gimnasia definirán el play off femenino.

El hockey salteño no se tomó el feriado del lunes. Las damas definieron los clasificados a las finales del play off del torneo de Honor mientras que en varones ya hay un campeón: Popeye.

Comenzando con las mujeres, Popeye A goleó por 6 a 0 como local a Jockey Rojo, cerrando un global de 7 a 0 (1 a 0 en el primer duelo).

El principal equipo de las espinacas, que ganaron la fase regular, jugarán la final con Gimnasia y Tiro Celeste, que volvió a vencer a Popeye B, esta vez por 2 a 1 (3 a 1 en el global).

Tal como lo indica la lógica, los dos mejores equipo de la actualidad definirán esta segunda etapa del certamen y si Popeye A consigue imponerse, ganará nuevamente el título de la temporada. Si el triunfo queda en manos de las chicas del albo, volverán a jugar una finalísima frente al mismo rival.

En el ascenso, Jockey Blanco se impuso por 4 a 1 sobre Mitre y sacó pasaje para el partido definitorio y enfrentará a Universitario Hockey, que derrotó por 3 a 0 a Popeye C.

Jockey Blanco y la U irán por el pasaje a la primera división.

En tanto, el equipo masculino de Popeye se consagró campeón del Torneo Honor luego de golear a Gimnasia y Tiro por 4 a 0. Ignacio Morales marcó el primer tanto del equipo espinaca dirigido por Lucas González, mientras que Marcelo Costa estiró la ventaja en dos oportunidades. El cuarto grito, con una gran jugada personal y que desató el festejo incontrolable de los hinchas de Popeye fue de Luciano Rodríguez. Este equipo logró su segundo título en el año y festejó por 19° temporada consecutiva.