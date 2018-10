Racing recuperó la memoria, venció a San Lorenzo y sigue como líder

Racing Club tuvo una gran reacción en el segundo tiempo, volvió al triunfo después de dos fechas y estiró a cinco puntos su ventaja como líder de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), al vencer hoy a San Lorenzo por 2-1 en un clásico disputado en Avellaneda.

El equipo del "Chacho" Eduardo Coudet jugó muy mal en la primera parte y se fue al descanso en desventaja por un tanto de Nicolás Reniero a la media hora de juego, pero en el complemento revirtió el marcador con goles de Lisandro López (15seg.) y el ingresado Guillermo "Pol" Fernández (17m.).

Tras empatar con Boca y perder el invicto en Tucumán, Racing afianzó su liderazgo con 23 puntos y le sacó cinco unidades de diferencia al escolta Unión de Santa Fe, que el sábado recibió una goleada de Godoy Cruz de Mendoza.

San Lorenzo, que reservó titulares para jugar el miércoles con Temperley por los cuartos de final de la Copa Argentina, soportó la tercera derrota del torneo, todas en condición de visitante, en la que no gana desde el pasado 4 de abril. Con diez unidades, se ubica en la 18va. posición, lejos de la punta y la clasificación para las copas internacionales de 2020.

Racing tuvo un comienzo de partido alentador pero a partir de los 20 minutos de juego ingresó en un descontrol defensivo que le permitió a San Lorenzo tomar ventaja en el marcador y hasta contar varias chances para irse al descanso con un 2-0.

La visita eligió jugar el partido cerca del arquero de Nicolás Navarro pero al advertir lo mal que Racing ocupaba los espacios en el retroceso se animó a presionar sobre la salida para explotar la dinámica de Gabriel Gudiño y la velocidad de Pablo Mouche.

El equipo de Eduardo Coudet concentró su ataque por la izquierda, a espalda del juvenil Gianluca Ferrari, pero no lograba concretar la jugada dentro del área.

Entonces las ocasiones más claras del primer tiempo fueron para San Lorenzo, que avisó a los 17 minutos cuando Franco Mussis robó una pelota en la salida de la defensa de Racing pero entregó mal a Mouche cuando se planteaba una situación de tres atacantes contra dos marcadores.

Once minutos más tarde, tras un córner de Mouche desde la derecha, Elías Pereyra conectó una volea espectacular que tapó Javier García y a los 30 llegó la apertura, con una definición de primera de Reniero, también de volea, luego de un remate de Mussis que se desvió en Lucas Orban.

Por la vía del contragolpe y en el peor momento del local, la visita tuvo dos nuevas ocasiones para llegar al gol pero las desperdiciaron dentro del área Pereyra (40m.) y Gudiño (44m).

Todo lo bueno que había hecho el equipo de Claudio Biaggio en esa primera parte se dilapidó en apenas segundos del complemento. Porque un error de Marcos Senesi al despejar una pelota sobre la presión del ingresado Gustavo Bou dejó a "Licha" López cara a cara con Navarro para el empate antes del minuto.

Ese gol cambió el escenario del partido. Racing tomó mucha confianza para buscar la victoria y San Lorenzo, que debió dejar en el vestuario a Reniero por una sobrecarga, volvió a adoptar la postura del inicio.

El chileno Marcelo Díaz creció en el juego, "Pol" Fernández se sumó con criterio a la circulación y Ricardo Centurión se puso más picante en los metros finales.

El domingo "académico" se acentuó y el segundo tanto comenzó a olfatearse hasta que se convirtió en una realidad con un disparo de Fernández desde afuera del área que le picó a Navarro antes de ingresar pegado al palo izquierdo de Navarro.

San Lorenzo quedó lejos del arco de García, con Germán Berterame como único delantero y sin la frescura de la etapa inicial para soltar a sus jugadores. El ingreso de Fernando Belluschi y Ariel Rojas no le aportaron soluciones para corregir el funcionamiento de un segundo tiempo negro.

El clásico quedó a expensas de Racing, que no llegó al tercero pura y exclusivamente por responsabilidad de Navarro.

Síntesis:

Racing (2): Javier García; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Augusto Solari, Matías Zaracho y Ricardo Centurión; Lisandro López y Jonatan Cristaldo. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo (1): Nicolás Navarro; Gianluca Ferrari, Gonzalo Rodríguez, Marcos Senesi y Elías Pereyra; Gabriel Gudiño, Franco Mussis, Franco Moyano y Alexis Castro; Pablo Mouche y Nicolás Reniero. DT: Claudio Biaggio.



Goles: PT: 30' Nicolás Reniero (SL). ST: 15s. Lisandro López (RC) y 17' Guillermo Pol Fernández (RC).



Cambios: PT: 23' Guillermo Fernández por Solari (RC). ST: inicio, Gustavo Bou por Cristaldo (RC) y Germán Berterame por Reniero (SL); 14m. Fernando Belluschi por Mouche (SL); 15m. Ariel Rojas por Pereyra (SL) y 30m. Nery Domínguez por Centurión (RC).

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Racing Club