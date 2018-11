Ganaron la medalla de plata pero valen oro

El fútbol femenino viene ganando amplio terreno en el deporte nacional y en los últimos Juegos Evita que se disputaron en Mar del Plata, las chicas de Central Norte Sub-16, que representaron a la provincia, lograron la medalla de plata por segundo año consecutivo.

“Comenzamos acá en Salta con una fase eliminatoria ante los equipos de Capital y después nos tocó una fase provincial, la que también ganamos para representar a Salta en los Juegos Evita en Mar del Plata”, comentó Belén Morelli, la entrenadora de un equipo que prácticamente mantuvo a las mismas jugadoras.

“En el torneo pasado llevamos chicas de categoría Sub-14 y salimos subcampeonas nacionales y ahora nos tocó con el Sub-16, que de igual manera son la mayoría de las chicas que fueron el año pasado. Fuimos subcampeonas otras vez”, recordó Morelli.

Belén comentó luego cómo fue la preparación para afrontar los Juegos Evita. “Nosotras veníamos con una pretemporada porque tenemos el torneo de fútbol once que organiza la Liga Salteña. Desde el 5 de enero venimos trabajando y no paramos hasta ahora. Gabriela Yapura es nuestra preparadora física, nos ayudó bastante y se nota en la cancha por la cantidad de partidos que jugamos y cómo corren estás nenas; el trabajo técnico y táctico se los doy yo”.

Con respecto a la campaña que realizaron durante este torneo, Morelli recordó: “Comenzamos enfrentando a Tierra del Fuego, era el primer partido y se notó el nerviosismo, pero supimos llevarlo adelante y ganamos 1 a 0. Los otros partidos de la zona los ganamos por goleada para avanzar a otro cuadrangular y salimos primeras, para llegar a la final, en la que enfrentamos a Mendoza. Eran las mismas chicas que enfrentamos en la final el año pasado, el partido estuvo parejo, pero perdimos 1 a 0. Igualmente estoy muy contenta con el trabajo que hicimos. Había diferencia en cuanto a lo físico pero las chicas no se quedaron atrás. Si bien todo el tiempo estoy dirigiendo, había veces que me callaba porque solas se manejaban y se acomodaban, me sorprendieron”.

En los Juegos Evita no solo hubo fútbol, los días de competencia también sirvieron para que las chicas disfruten de la ciudad y su entrenadora pueda seguir capacitándose.

“Los Juego Evita te dan capacitaciones, había una para fútbol y fui aprovechando que estaba ahí, nunca me imaginé que iba a estar Rubén Wolkowyski (exjugador de básquet), José Meolans (exnadador), Alejandra “Locomotora” Oliveras (exboxeadora), el poder hablar con ellos, Olivera nos hizo un video motivacional. Pero lo que me sorprendió fue lo del Mago Capria por la charla que dio, pensé que iba a dar solo técnica y táctica pero apuntó a muchas cosas, como formarla en su vida y educación, todo lo que nos dijo me encantó”.

Como referente del fútbol femenino en Salta, Belén Morelli sigue soñando con el crecimiento de la disciplina: “Nosotros armamos el semillero porque yo les digo a muchas jugadoras de otros clubes, que solamente tienen primera división, que deberían armar inferiores. El fútbol femenino va creciendo y van pasando los años y tenés que armar escuelitas para que esas nenas vayan subiendo de categoría. Hay nenas de 15 o 14 años que ya juegan en primera, hay que darles lugar para seguir creciendo”.

Las chicas que estuvieron en el campo de juego también opinaron sobre la experiencia vivida en Mar del Plata.

Daniela Sandoval remarcó: “El torneo también nos sirvió para afianzar amistades, todas tiramos para el mismo lado”.

Por su parte, Camila Colque sostuvo: “Una experiencia linda, conocer chicas de diferentes puntos del país y en la cancha tratamos de dejar todo hasta en la final”.

La mayoría de estas chicas integran el equipo Sub-18 de Central Norte con varios años menos, y son punteras en el certamen que organiza la Liga Salteña.

El plantel

Yael Puntano

Florencia Santander

Tatiana Arraya

Sofía Vargas

Camila Colque

Mailen Macarof

Grecia Ledesma

Daniela Sandoval

Natalia Guerra

Ivonne Yapura

DT: Belen Morelli

AC: María Gutiérrez

PF: Gabriela Yapura