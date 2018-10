Garavano sobre Carrió: “Ha sido un cuestionamiento de ella, yo no tengo ningún reproche”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que ‘no‘ tiene ‘ningún reproche‘ que hacerle a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien confirmó que impulsará su juicio político por declaraciones sobre el pedido de desafuero a la ex presidenta Cristina Kirchner.

‘Nosotros no hemos tenido un entredicho, ha sido un cuestionamiento de ella hacia a mí. Yo no tengo ningún reproche, ni nunca lo he tenido hacia ella, más allá de los matices o diferencias que podamos tener de opinión‘, afirmó el ministro en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada al término de la reunión de gabinete, encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El ministro señaló: ‘Respetamos el trabajo de la Coalición Cívica y el de ella‘.

‘Si decide esta presentación de juicio político brindaremos todas las explicaciones que hacen falta en el Congreso‘, subrayó Garavano.

Al respecto, precisó que esa es una atribución del legislador y puntualizó que ‘si se presenta lo evaluará Diputados‘.

‘Uno está a disposición para brindar todas las explicaciones que hacen falta. Uno habla en abstracto y era una referencia institucional que claramente marcaba que a los países le hace muy mal esta situación‘, afirmó el ministro en relación a sus expresiones sobre el desafuero de la ex mandataria y el impacto que le causa a un país tener a funcionarios de primer nivel involucrados en hechos de corrupción.

Consultado sobre si en las últimas horas se comunicó con Carrió, el ministro respondió que él no habló, pero dijo que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se comunicó con miembros de la Coalición Cívica.

‘Lamento la situación suscitada, vamos a seguir con los objetivos en común que tenemos con la Coalición Cívica y la diputada Carrió que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la impunidad‘, indicó el funcionario.

Garavano consideró, además, que ‘ningún otro gobierno ha hecho‘ lo que hizo la administración de Cambiemos ‘para hacer frente la corrupción‘, al destacar que se ‘ha generado un clima de independencia judicial que ha permitido que los procesos judiciales avancen como no habían avanzado nunca‘, y con condenas en juicios mencionando el caso del ex vicepresidente, Amado Boudou.