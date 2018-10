Para evitar el escándalo por la filtración de datos, cierran Google+

Google tenía todo dispuesto para el lanzamiento este martes de un nuevo teléfono inteligente y otros dispositivos, pero el evento se ha visto ensombrecido por la tormenta que generó el anuncio de una falla que lo obligó a cerrar su red social. La compañía dijo el lunes que en marzo había encontrado y corregido una brecha de seguridad que expuso datos privados de hasta 500.000 cuentas de Google+, pero le llovieron las críticas por no revelar antes el incidente. La revelación incrementó las preocupaciones en Washington sobre las prácticas de privacidad de los gigantes de Silicon Valley, luego de una serie de pasos en falso de Facebook que podrían haber permitido la filtración de datos de millones de personas.

"En el último año, hemos visto a Google tratar de evadir la supervisión tanto de sus prácticas comerciales como del tratamiento de los datos de los usuarios", afirmó el senador Mark Warner en un comunicado. Warner dijo que a pesar de los acuerdos de "consentimiento" con la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) de Estados Unidos, "ninguna de las compañías parece haber sido particularmente escarmentada respecto a sus prácticas de privacidad", y agregó que "está claro que el Congreso debe intervenir" para la protección de la privacidad.

Marc Rotenberg, presidente del Centro de Información de Privacidad Electrónica, una organización de investigación y análisis, dijo que la última falla informada sugiere que la FTC no ha cumplido con su responsabilidad de proteger los datos de los usuarios. "El Congreso necesita constituir una agencia de protección de datos en Estados Unidos", estimó Rotenberg.

"Las brechas de seguridad de datos están aumentando, pero la FTC carece de la voluntad política para hacer cumplir sus propias decisiones legales".

Tensiones crecientes

El líder de búsquedas en internet ya había enfrentado situaciones tensas con los legisladores después de que decidió no enviar a su principal ejecutivo al Congreso a declarar en una audiencia sobre privacidad y protección de datos, a lo que el comité reaccionó dejando un lugar vacío para la compañía. El mes pasado, Google dijo que enviaría al director ejecutivo Sundar Pichai a declarar ante el Congreso.

Google también ha estado en la mira del presidente Donald Trump, quien alegó que sus resultados de búsqueda estaban sesgados contra los conservadores, aunque había poca evidencia para apoyar esa afirmación. El aumento de las tensiones se produce cuando Google celebra un evento en Nueva York en el que se espera que lance su Pixel 3, el teléfono inteligente premium mejorado que pretende competir con los dispositivos de gama alta de Apple y Samsung.

El teléfono Pixel es parte de un conjunto de productos que Google está lanzando como parte de un esfuerzo por mantener a los consumidores en su ecosistema móvil y desafiar a rivales como Apple y Amazon. El lunes, Google dijo que no pudo confirmar qué cuentas se vieron afectadas por la brecha descubierta, pero que un análisis indicó que podría haber dejado hasta 500.000 cuentas de Google+ al descubierto.

La compañía no especificó por cuánto tiempo existió la falla del software, o por qué esperó tanto para revelarla. The Wall Street Journal informó que los ejecutivos de Google optaron por no notificar antes a los usuarios para evitar atraer la atención de los reguladores y propiciar comparaciones con un escándalo de privacidad de datos en Facebook.

A principios de este año, Facebook reconoció que información personal de decenas de millones de usuarios había sido utilizada sin su consentimiento por Cambridge Analytica, una firma política que trabajaba para Donald Trump en 2016. Google también ha enfrentado crecientes críticas por el desarrollo de una versión de su motor de búsqueda adaptado a las exigencias de censura en China, y por su trabajo para el ejército estadounidense. El martes, Google confirmó que está abandonando la licitación para un enorme contrato informático en la nube (cloud) del Pentágono que podría ascender a 10.000 millones de dólares, al argumentar que el acuerdo sería inconsistente con sus principios.

El vicepresidente de ingeniería de Google+, Ben Smith, anunció que debido a la pérdida de datos de unos 500.000 usuarios y la baja penetración en el mercado, se decidió la discontinuidad de esa red social, fundada en 2011. Los usuarios registrados tendrán hasta agosto de 2019 para migrar los contenidos que hayan subido. La falla de seguridad se produjo en un período que abarca desde 2015 hasta marzo de 2018, mes en que fue descubierto y subsanado el error.

Según se explicó en el blog de Ben Smith, la vulnerabilidad consistía en que algunas aplicaciones enlazadas con la cuenta de Google podían obtener datos personales como correos electrónicos, género, edad, imágenes, estado civil, lugar donde se vive y ocupación. Casi de manera coincidente con el cierre de la red social se conoció que Google no participará en el cuestionado proyecto JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastucture) del Pentágono, que está vinculado con el manejo de datos en la nube mediante inteligencia artificial.