Reclaman una urgente asamblea en San Rafael

La Asociación Deportiva, Social y Cultural San Rafael deberá posponer sus sueños de incorporarse a la familia de la Liga Salteña. Cuando todo parecía estar en condiciones, o al menos bien encaminado, para lograr su ansiada afiliación provisoria al organismo liguista, explotó un conflicto entre algunos socios y José Rojas, actual presidente de la institución, quien fue acusado por presuntas irregularidades en la administración del club.

“Todo arrancó en los festejos del Día del Niño, Rojas quería que sea solo para socios y no es la idea. Cómo le vamos a prohibir la entrada a otros chicos”, explicó Leandro Guerrero, socio de San Rafael desde hace un año, en diálogo con El Tribuno.

Guerrero, indignado por el proceder el presidente, agregó: “Él (Rojas) está peleado con el municipio, no tienen diálogo. Cortaron la luz y sacaron el medidor hace casi dos meses, los chicos no tienen seguro. La gente ya quiere ir a pagar la cuota”, aseguró.

El principal conflicto de esta denuncia es que el club tenía un acuerdo con la Municipalidad de San Lorenzo de cederle las instalaciones a cambio de que se hagan cargo de los gastos de luz, gas y seguro de los chicos.

Los socios reclaman una asamblea urgente porque no están dispuestos a continuar de esta manera. “Está atrasando las elecciones, tendrían que haber sido en septiembre”, dijo Guerrero, quien está decidido a presentar una lista.

Leandro no se guardó nada y prosiguió con las acusaciones: “Rojas no le está rindiendo al tesorero (Pedro Taborda) la plata de la cuota de los socios. Fuimos a Personas Jurídicas a explicar lo que pasa y nos dijeron que debe hacer una nota dirigida el club solicitando una reunión. Si no le dan respuesta intervendrían el club y llamarían a elecciones”, aclaró Guerrero.

Taborda acató la sugerencia que le hicieron desde el ente regulador, se presentó en el club con el escrito pero no lo pudo entregar, dado que el personal administrativo estaba ausente. “El tesorero fue pero no se la quisieron recibir porque no estaba la secretaria, algo muy normal”, aseguró Leandro. Por último, Guerrero agregó: “Rojas me expulsó como socio en una reunión de padres, por estatuto no se puede. Me acusó de faltarle el respeto y a otras mujeres, algo que no es cierto. Me hizo quedar, esto no puede quedar así, le estoy por mandar carta documento por daños y prejuicios”.

Los socios se hicieron escuchar

Se terminó la paciencia. Los socios de San Rafael no están dispuestos a continuar de esta manera y exigen que se llame a asamblea.

Cansados de la forma de proceder de José Rojas, presidente de San Rafael, decidieron expresar su descontento y se reunieron (el lunes por la noche), en la sede del club. Un grupo de 70 socios, acompañados con bombos, trompetas y carteles que colgaron en el alambrado olímpico, manifestaron su disconformidad por la actualidad que afecta a San Rafael.

Al no tener luz en el predio, exceptuando la cancha de fútbol, las actividades diarias que se desarrollaban en el salón principal quedaron suspendidas.

Esto significa un golpe significativo para los chicos de la zona que asistían para realizar alguna actividad.

“Unas 70 personas de varios sectores de los barrios como por ejemplo Esperanza y Atocha, se reunieron molestas porque desde un principio no se las dejó entrar. También estuvimos un grupo de socios”, destacó Leandro Guerrero.

La protesta fue de forma pacífica, pese al malestar general que existe.

“Todo fue muy tranquilo, nos quedamos en el club, nos presentamos en el club reclamando la asamblea. Una coordinadora llamó a la Policía, vino un comisario y hablamos perfectamente, nos dijo que como era hora de cerrar nos debíamos retirar y así lo hicimos”, aseguró Guerrero.