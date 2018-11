Suspenden clases por los murciélagos

Tres colegios de la ciudad de Embarcación están sin clases desde el lunes por una invasión de murciélagos. La Escuela de Comercio 5.008 Martín Miguel de Güemes, la Escuela de Educación Técnica 3.115 y el Instituto Superior de Formación Docente 6.015 son tres instituciones que comparten edificio y que desde hace años vienen reclamando la refacción de los techos.

El jueves pasado hubo un temporal en el norte y durante el fin de semana la humedad fue sofocante; eso hizo proliferar esta plaga que azota a los norteños. Eso pasa todos los años, aunque todos toman sus reparos salvo el Ministerio de Educación de la Provincia que ya tiene antecedentes en prometer soluciones que no llegan.

En el caso particular de este edificio, los directivos, docentes y alumnos no pudieron ingresar a clases por lo que decidieron suspenderlas. Los estudiantes del terciario, que tiene el turno noche, decidieron ir por más y autoconvocarse en torno del edificio. Pero las autoridades decidieron enviar a la Policía.

La protesta se realizó las noches del lunes y martes y al cierre de esta edición, la convocatoria se hacía por las redes sociales. Los docentes no quieren dar sus nombres porque el problema es ya histórico y porque muchos fueron apartados de sus cargos tras reclamar durante años. Es más, la construcción de uno de los colegios figuraba dentro del Fondo de Reparación Histórica, pero está inconclusa y todo sigue igual.

Ayer fueron convocados los tres supervisores de los diferentes niveles con su respectivos directores, pero no informaron el resultado de la reunión. También llegó la secretaria de Infraestructura Escolar de Educación, Carolina Martínez, y vieron lo que ven todos los años. Los techos destapados, colapsados y con el peligro de la existencia de conexiones eléctricas sobre esa estructura. "Nosotros reclamamos para que no haya más murciélagos. Siempre vienen, fumigan y no podemos entrar hasta que terminan las clases y nos perdemos oportunidades de finalizar algunas materias. Nosotros queremos que nos solucionen los techos para que no haya más alimañas todos los años", dijo uno de los estudiantes autoconvocados.