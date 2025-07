"Quien cuestione las listas, cuestiona al Presidente": el mensaje de Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó hoy una mesa de coordinación de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) que contemple a todos los actores en puja, tras la escalada de reclamos por la disconformidad de algunos sectores a la hora del reparto.

De un lado quedó el asesor presidencial Santiago Caputo, quien anticipó que no intervendrá en el diseño de la estrategia para disputar la provincia luego de que su sector haya quedado relegado en las nóminas, y del otro, se ubican Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, que reportan a la menor de los Milei.

Si bien hasta ahora se trataba de un debate subterráneo, la propia Milei decidió tomar parte hoy y expresarse a través de un extenso mensaje en X, algo que no acostumbra, a diferencia del estilo del presidente Javier Milei.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición”, afirmó, y ratificó: “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

El mensaje replicó las palabras que había utilizado Pareja por la mañana en contra de sus detractores, y fue direccionado a los laderos de Caputo que aspiraban a colar sus opciones en las listas y que, tras la decepción de los lugares que les reservaron, utilizaron las redes para protestar y cuestionar al dirigente.

Como el tiempo apremia, Karina Milei rompió el silencio y facultó a los equipos a cargo de la estrategia digital de LLA para que inicien la arquitectura y centralicen los lineamientos nacionales adaptables a cada provincia.

Pese a que cerca del asesor aseguran que no incidirán en la campaña, su entorno ya se encuentra trabajando en el tema.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Tomás Vidal, del riñón caputista y uno de sus socios de consultora Move Group, participó hoy de una reunión con una delegación bonaerense que responde a Pareja y que se celebró en las oficinas que “Lule” Menem tiene en el primer piso de Casa Rosada.

Una importante fuente reveló a esta agencia que el primer encuentro sirvió para delimitar los lineamientos que se desplegarán en las disputas en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre septiembre y en Corrientes el 31 de agosto.

La idea de los libertarios es continuar con la nacionalización del debate que llevó al éxito al vocero presidencial, Manuel Adorni, el pasado 18 de mayo en las elecciones porteñas, con las particularidades de cada territorio.

Para eso utilizarán como eje ordenador lo discutido durante el primer Congreso bonaerense de LLA que se realizó en La Plata el 26 de junio.

Se espera que el tópico de seguridad tenga una fuerte presencia en la campaña, y la candidatura por la Tercera Sección electoral del ex efectivo de la Policía Federal Argentina Maximiliano Bondarenko lo confirma.

En medio del fuego cruzado por el escaso protagonismo de Las Fuerzas del Cielo en el diseño de las nóminas que competirán contra Fuerza Patria, Karina Milei reafirmó su dominio e instrumentó las primeras aproximaciones para cerrar la grieta violeta.