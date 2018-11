"Que Macri hable de transparencia en la obra pública es como que Astiz hable de DDHH"

El exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli aseguró hoy que el hecho de que el presidente Mauricio Macri "hable de transparencia en la obra pública" es como el represor Alfredo Astiz "hablando de los derechos humanos".

"Nos quiere venir a dar clases de moral. Esto es más o menos como Astiz hablando de los derechos humanos. Es una tomada de pelo que Macri hable de la transparencia y la honestidad en la obra pública", lanzó el presidente del Instituto Patria.

En diálogo con FM La Patriada, el exsecretario general de la Presidencia cuestionó la aplicación de la prisión preventiva en la actualidad y consideró que "es la Inquisición".

Oscar Parrilli

"Te meto preso si no delatas. Típicamente, la tortura de la dictadura militar. Utilizan los mismos métodos: antes te mataban a vos y a tu familia si no delatabas a tus compañeros, y ahora es `si no delatás a alguien, te dejo preso´. Están extorsionando y torturando a la gente", sostuvo el exfuncionario nacional.



La ruta del dinero K

Al mismo tiempo, Parrilli destacó la decisión del juez Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada "la ruta del dinero K".

"Casanello dictó una resolución que tiene que ver con las probanzas y elementos que hay en la causa. No hay absolutamente nada que ligue a la expresidente ni a Néstor Kirchner con esos fondos. Esto fue parte del andamiaje institucional y mediático armado por el Gobierno de Macri", manifestó.

Parrilli afirmó que el presunto objetivo de ese expediente era "ensuciar y difamar a Cristina" a través de una "persecución judicial y mediática por parte de Macri y (el ministro de Justicia, Germán) Garavano".

"En realidad es la ruta del dinero de Macri, porque se encontraron con que los fondos eran de (los empresarios Ángelo) Calcaterra, (Nicolás) Caputo", añadió.

Finalmente, Parrilli se refirió al intento del oficialismo de avanzar en el tratamiento del pedido de desafuero y prisión preventiva contra la líder de Unidad Ciudadana: "No hay ningún motivo para que eso ocurra. Pero uno nunca sabe la locura que puedan cometer. Cuanto más perversas las medidas económica, políticas y culturales del Gobierno, más violenta es la persecución contra los que no se prestan a su juego".

"No sería raro que siguieran en esta persecución no sólo contra ella sino contra muchos que fuimos funcionarios de su gestión y a dirigentes opositores, sindicalistas. Es la lógica con la que actúan", concluyó.