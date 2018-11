Alfredo Olmedo, involucrado en un trágico siniestro vial

El diputado nacional por Salta Alfredo Olmedo quedó involucrado en un trágico accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del siniestro una persona murió y otras cuatro resultaron heridas. La víctima era de nacionalidad boliviana.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 en la autopista Dellepiane, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano. Tras el suceso el legislador salteño deslizó la posibilidad de haber sido víctima de un "atentado".

Olmedo conducía un auto Toyota Camry por la Dellepiane y al llegar a la intersección con la calle Larrazábal su vehículo fue impactado en la parte lateral trasera por una camioneta Chevrolet Zafira, según el parte policial. Como consecuencia del impacto la Zafira volcó de manera espectacular y los cuatro ocupantes, todos de nacionalidad boliviana, resultaron heridos de distinta consideración. Uno de ellos murió cuando era trasladado a un hospital de la zona.

El diputado Olmedo fue imputado en el caso por "homicidio culposo" y "lesiones culposas", según informaron fuentes policiales. "Puede haber sido un atentado", expresó el legislador y aspirante a la Presidencia de la Nación, mientras aseguró que se halló alcohol en el vehículo que lo chocó.

Según un cable de Noticias Argentinas, el diputado norteño no se detuvo tras el accidente y argumentó que no lo hizo por el temor que le causaron las circunstancias en las que se produjo el episodio. "Mi auto casi no tiene daño. Yo venía con el cinturón colocado, a velocidad permitida y con todo en regla", aseguró Olmedo en declaraciones al canal A24.

En tanto, Rodrigo González, abogado de Olmedo, fue preciso en la descripción del hecho y confirmó su condición de "atentado". Dijo que "sabemos claramente que fue un atentado, fue una maniobra adrede contra el auto que manejaba Olmedo", expresó el letrado.

Al narrar lo ocurrido, en declaraciones a Radio Rivadavia señaló: "Aparece este auto de repente, intenta chocar el auto que conducía el diputado, lo toca una vez en la parte delantera, vuelve a sobrepasarlo y cuando vuelve a intentar chocarlo el diputado logra frenar y el auto pega contra el guardarrail".

González destacó que Olmedo no había tenido "ningún altercado previo" al incidente y que el hecho se produjo "justo" cuando el legislador está lanzando su campaña presidencial "con un mensaje diferente al que estamos acostumbrados a escuchar".

Versión de los hechos

El diputado Olmedo explicó que el domingo a la noche fue a una celebración en una iglesia evangélica que terminó alrededor de las 22, de allí fueron a cenar a un conocido restaurante de Ezeiza y cuando regresaba a la ciudad de Buenos Aires se produjo el accidente.

"Yo venía manejando, con tres personas más: un pastor, otra persona de la iglesia evangélica y quien me colabora en los proyectos de ley. De golpe un auto directamente nos colisiona como queriendo pasar. Debe haber ido por lo menos 20 kilómetros por hora más de los 98 kilómetros que calculo iba yo", relató.

Según un reporte de la agencia Télam Olmedo explicó que luego pudo observar que el vehículo que lo embistió, una camioneta Chevrolet Zafira, "choca y da un vuelco" y que allí decidió no parar e ir directamente al peaje, que estaba a un minuto del lugar.

"Uno siente que lo único seguro en la Argentina es la inseguridad y fui al peaje directo, donde hice la denuncia y me puse a disposición de la policía", comentó el legislador. Asimismo, Olmedo negó haber mantenido antes del choque algún tipo de discusión o incidente de tránsito. Al mismo tiempo que negó que haya intentado huir de la escena.

"Yo no discuto con nadie, yo venía por mi carril y de golpe apareció el otro vehículo. Fue directamente al choque", dijo.

El legislador por Salta señaló que llegó al peaje minutos después de la medianoche y que estuvo hasta las 4 de la madrugada "haciendo los peritajes", el test "alcoholemia" -que a él le dio 0-, además de las fichas dactilares.

El diputado aseguró que "por los medios" se enteró que uno de los hombres que iba en la Zafira falleció, que eran de nacionalidad boliviana y que dentro de ese vehículo encontraron "una petaca y bebidas alcohólicas".