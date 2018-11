Medallas para los salteños en el Six Days de enduro

Los tres pilotos salteños que compitieron en el International Six Days de Enduro (ISDE) terminaron ganando medallas en la 93ª edición realizada en Chile. Esta es la competencia de enduro más antigua del mundo, de mucha exigencia y con cerca de mil competidores en la suma de todas las categorías.

Nicolás Kútulas (Husqvarna) ganó la medalla de oro en la divisional E2, mientras que los oraneses Julieta Camarda (KTM) e Iván Crisol (KTM) obtuvieron la de plata en EW y C1, respectivamente. Cabe destacar que reciben medallas de oro quienes no excedieron el 10 por ciento del tiempo marcado por el primer clasificado de la categoría; la de plata es para quienes no exceden el 25 por ciento y la de bronce para todos los que completan la prueba en el tiempo asignado.

Kútulas, bicampeón argentino, finalizó en el puesto 24 de su categoría; corrió con mucha dificultad durante toda la semana debido a que se lesionó los ligamentos de la rodilla en la primera jornada. No quiso bajarse puesto que además fue parte del equipo oficial argentino en la categoría World Trophy que terminó undécimo.

En tanto, Julieta Camarda se trae la medalla de plata para Orán al finalizar 16ª en la categoría de damas. También formó parte del equipo oficial femenino que hizo historia en el Six Days al completar por primera vez toda la prueba. El conjunto argentino ocupó el séptimo puesto y se completó con Carla Scaglioni y Maribel Giordani.

A diferencia de sus comprovincianos, Crisol compitió en forma individual en la divisional C1. También se ganó la medalla de plata al finalizar en el puesto 25 con un registro de tiempo final de 5h34m37s.

Con el Six Days 2018 ya completo, los competidores ya se preparan para la próxima edición que se llevará a cabo en Portugal.