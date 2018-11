Manifestación pacífica pero firme de ATE y UPCN por mejora salarial

Los miembros nucleados a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, junto a los integrantes de la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, se congregaron en plaza Independencia, minutos después del mediodía para exigir una suba salarial de manera inmediata.

El secretario general de la seccional de Rosario de la Frontera, Daniel Marti, expresó a El Tribuno que "nos estamos manifestando porque cada día que pasa, los precios de los alimentos están por arriba y los sueldos realmente no alcanzan, por ese motivo, hoy estamos congregados acá".

"Mucha gente está muy en desacuerdo con esta política de ajuste, y lo queremos hacer saber y lo que necesitamos es que los sueldos tengan un incremento importante para que podamos palear todo lo que viene cada mes", sentenció Marti.

Además el secretario general, dijo que convocaron los trabajadores del Estado, "hemos invitado a todos los compañeros estatales, de la administración provincial, para hacer saber que el ajuste es permanente, que la inflación es aproximadamente un 45% y el sueldo, apenas nos han aumentado hasta este mes un 20%, no hay equivalencia ni un equilibrio entre lo que nos quieren dar ni los que nos están dando a cada trabajador".

"Nosotros estamos reclamándole a los gobiernos provincial y nacional y a todo lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, lo que pretendemos es mejorar nuestro sueldo, porque sabemos que lo que ganamos está muy por debajo de la canasta básica, por ese motivo, solicitamos al Gobierno para que se haga cargo y para que incremente los sueldos para poder tener por lo menos, una digna fiesta".

Ante la pregunta, si cual será el próximo paso a seguir en caso de no llegar a un acuerdo con los gobiernos provincial y nacional, Ricardo Marti, dijo que "esta es una manifestación pasiva, y lo que pretendemos es que el Gobierno se dé cuenta, y si el mismo no nos hace caso, en los próximos días, haremos un paro total y seguramente todos los compañeros estatales de la provincia, nos van a acompañar, porque esta es una situación que involucra a todos los gremios de la provincia de Salta, tales como la educación, la administración, salud pública. Lo importante es hacer saber que estamos disconformes, y por ese motivo nos estamos organizando todos los gremios, ya que el reclamo es justo, por eso a la lucha, la vamos a ganar".

Finalmente el secretario, afirmó que "si no obtenemos respuesta los próximos días, las manifestaciones van a ser mucho más duras". "Exigimos la apertura de paritarias de manera inmediata".

Por otro, lado, el secretario adjunto de UPCN Salta, Gustavo Elvira, manifestó a El Tribuno que "nosotros lo que estamos reclamando es un pedido y una apertura de paritarias de forma inmediata, porque los empleados y trabajadores públicos, ya no dan para más, los salarios no alcanzan y estamos en una situación muy crítica, estamos en una situación desesperante, por ejemplo, si nosotros acudimos al banco, nos hipotecan el futuro, eso no es justo, que sean cinco o seis tipos los que se llevan nuestra plata, lo mismo que cuando dicen del campo, el que siembra una semilla, es porque quiere ver una planta, pero hay cinco tipos que no siembran ni una maceta, y se están llevando el dinero afuera, y es a ellos a los que hay que cobrarles, ellos son los que tienen que pagar".

"El trabajador siempre ha estado dispuesto a sacar el país adelante, siempre lo hemos hecho, por eso no es justo, que ataquen al que se está llevando la plata afuera" aseveró Elvira.

"Esto no da para más, por eso exigimos que la apertura sea inmediata. Nosotros la semana que viene, si no obtenemos respuesta los próximos días, estaremos en estado de alerta y movilización", sentenció el gremialista.

Medidas a tomar

"Si no nos dan una solución, agudizaremos la protesta y comenzaremos con paros fuera de los lugares de trabajo, siempre dentro de la ley, como corresponde. Serán uno, dos o tres o los días que sean necesarios, haremos paro indeterminado de acuerdo a lo que nos contesten".

Elvira dijo además que "los aumentos van por el ascensor, luz, gas, comestibles, mientras que nosotros vamos por las escaleras. No pretendemos ir a la par, pero por lo menos que estemos cerca, esa es la idea".

"Los convocados fueron el personal municipal, de los servicios generales, el registro civil, y esperamos que los próximos días se sume también el sector docente", finalizó Gustavo Elvira.