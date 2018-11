Alan trajo una medalla de oro y esperanza para sus compañeros

La semana que pasó, la vida de Alan Gutiérrez, el adolescente tartagalense de 14 años que en los Juegos Evita ganó la medalla de oro al consagrarse como el mejor taekowondista de su categoría de la Argentina, cambió drásticamente.

Hoy, después de 8 años de entrenamiento constante, es reconocido y alentado por sus compañeros del IEM, donde cursa el tercer año, por sus profesores y por quienes ven en este muchacho una promesa.

Junto a su familia, Alan reside en el barrio 9 de Julio, una de las comunidades más postergadas pero a la vez más conflictivas de Tartagal, que junto a los barrios de la zona oeste suele ser noticia policial en forma casi permanente.

Alan ganó la medalla de oro en Mar del Plata integrando el equipo salteño conformado por 10 taekwondistas, 7 de los cuales eran tartagalenses.

Por esas cosas que nada tienen que ver con el deporte, el joven llegó a disputar la instancia nacional sin su entrenador, porque a pesar de que los tartagalenses eran mayoría, la Dirección de Deportes de la Provincia no le hizo un lugar para que Ariel Constanzo, un trabajador eventual municipal -planillero- que trabaja en el CIC Norte, pudiera acompañarlo.

La constancia de la conciencia

Con la constancia de quien tiene plena conciencia de que el deporte es la mayor contención para luchar contra adicciones y tantos otros flagelos que están a la orden del día y que tiene entre sus víctimas a los chicos y adolescentes más humildes, Constanzo reúne cada día en el CIC Norte a unos 80 chicos de humilde condición que residen en su mayoría en los barrios de la zona norte de Tartagal. Entre ellos está el flamante campeón nacional.

"Antes de obtener la medalla de oro, tuvo 6 peleas y las ganó a todas. Yo no podía más de los nervios y estaba con el teléfono en la mano todo el tiempo porque no era solo Alan, eran otros dos chicos del CIC que también estaban compitiendo", relató el entrenador.

Y agregó: "Alan ganó medalla de oro pero su compañero, oriundo de la comunidad del Kilómetro 6 salió quinto y la nena que iba de nuestra escuela también tuvo una buena perfomance", dijo Constanzo, quien desde Tartagal monitoreaba a sus pupilos hecho un manojo de nervios.

Clases en centros integradores

Carlos Almagro es director de Deportes del municipio de Tartagal y explicó algunos pormenores del largo camino que recorrieron Alan y su entrenador hasta llegar a este paso.

Es una senda que ambos seguirán transitando para que el adolescente tartagalense desarrolle todo su potencial.

"Alan pertenece a la escuela de taekwondo que entrena en el CIC Norte y su coach es un muchacho planillero que hace un trabajo increíble con chicos de la zona norte de Tartagal; pero todos los grupos técnicos trabajan con el mismo compromiso más allá de los resultados porque todos dan lo mejor", dijo Almagro.

"Muchos de nuestros chicos -recordó Almagro- no conocían ni la ciudad de Salta y muchos menos Mar del Plata, así que para ellos fue un sueño hecho realidad. Por eso, nosotros, como responsables de esta área le damos doble importancia, no solo por los resultados deportivos que obtienen sino por lo que para los chicos significa conocer otros lugares de su país de la mano del deporte".

Un papelón

Almagro lamentó sin embargo que "el entrenador de Alan no haya podido estar con él en Mar del Plata, porque en Salta no lo seleccionaron para que viaje; solo pudo ir el otro entrenador de taekwondo que trabaja en el CIC sur. A pesar que de los 10 chicos taekwondistas 7 eran de Tartagal en la Secretaría de Deportes no quisieron darnos un lugar más para el entrenador del chico que finalmente obtuvo medalla de oro; pero de la Secretaría fue un montón de gente y los que realmente tenían que estar acompañando a los deportistas no pudieron ir, esa es la triste realidad", explicó Almagro, molesto por la situación.

Como lo explica Ariel Constanzo el entrenador del CIC Norte "la idea de crear esta escuela de taekwondo fue para trabajar con los chicos y evitar tantos males. El deporte es la mejor contención que se les puede dar, de eso no tengo ninguna duda. Ese fue el primer objetivo, pero después sumamos otros como lograr nivel competitivo en los chicos".

"Son alrededor de 80 los chicos que asisten diariamente a las prácticas. Como tengo mi trabajo particular, entrenamos desde las 20 hasta las 23 y hemos logrado algo que parecía muy difícil: que chicos de diferentes barrios se hagan amigos y compañeros; el hecho de ser de diferentes barrios genera enfrentamientos y ese fue otro objetivo alcanzado", resaltó.

"En el nacional estaban representadas todas las provincias a excepción de La Pampa por lo que Alan hizo 6 peleas. Compitió en la categoría Cadetes pero al cumplir 15 pasará a Juvenil. Por eso comenzamos a prepararnos para el nacional", dijo.

"La idea es que el 17 de noviembre, Alan participe de ese torneo en Buenos Aires. También queremos que participe en otro, en Puerto Iguazú. Por eso tenemos que recaudar fondos porque los viajes son muy caros. La idea es que los chicos viajen a competir pero también a conocer otros lugares", concluyó Constanzo.