Aerolíneas Argentinas suspendió todos los vuelos del lunes por una medida gremial

Aerolíneas Argentinas canceló todos sus servicios del próximo lunes 26 de noviembre a raíz del paro por 24 horas dispuesto por los gremios aeronáuticos y la medida alcanza a 371 vuelos y afecta a más de 40.000 pasajeros, informó la empresa en un comunicado.

El documento de la línea de bandera atribuye esta decisión a "causas de fuerza mayor" y especifica que "esta cancelación se debe al paro dispuesto para el día lunes por los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA)".

Agrega que el paro que anunciaron estos gremios para la próxima semana es el cuarto que los sindicatos realizan contra la empresa en lo que va de noviembre. Los viernes 2 y 16 hubo medidas de fuerza de la Asociación de Aeronavegantes (AAA). Y el jueves 8 hubo otro paro llevado adelante por los mismos sindicatos que ahora anuncian medidas para la semana próxima.

Señala además que los gremios informaron que la medida de fuerza comenzará a las 0 horas del lunes, pero no definieron a qué hora finalizará. Sin embargo, trascendidos periodísticos han señalado que sería un paro de 24 horas.

Y específica que ante la necesidad de proteger mejor a sus pasajeros, reprogramando sus vuelos de la manera más ordenada posible, Aerolíneas se ve obligada a cancelar toda la operación pautada para ese día. La empresa busca evitar situaciones de confusión y problemas para el pasajero como las ocasionadas por el paro del pasado jueves 8, cuando durante 11 horas "los gremios tuvieron de rehenes a más de 30.000 personas que no pudieron volar, y a las que incluso privaron de la posibilidad de acceder a información sobre sus vuelos".

Pide a sus pasajeros que estén atentos a los medios de contacto registrados al momento de hacer la compra del pasaje, sea mail o teléfono. Por esa vía les llegará información sobre la reprogramación de sus vuelos.

Y aclara que quienes no hayan registrado su dirección de correo electrónico, podrán añadirla haciendo una modificación en su reserva a través de la página web de la empresa, y recibirán así por esa vía información sobre los cambios producidos. Otra posibilidad para estar informados en tiempo real sobre las modificaciones en los vuelos es a través de la aplicación Tripcase, que se puede descargar en los teléfonos celulares.

Apunta el comunicado que los pasajeros afectados ya tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron. También podrán reclamar el reintegro de las sumas abonadas.

Finalmente lamenta los inconvenientes causados por esta situación. Y reitera su compromiso con la conectividad y con dar el mejor servicio a sus pasajeros.