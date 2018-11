San Lorenzo-Huracán fue suspendido, y Racing va por más

El clásico entre el ciclón y el globo no se juega pero sí habrá fútbol: la academia defiende la punta.

Debido a la postergación para hoy de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, el clásico que iban a disputar San Lorenzo y Huracán por la décimotercera fecha de la Superliga fue suspendido.

El partido entre el ciclón‘ y el globo se iba a disputar a las 17 horas, pero ante la suspensión del partido entre River y Boca, y la reprogramación para a la misma hora, el duelo de Superliga se postergó.

“El Club Atlético Huracán comunica que debido a la postergación de la final de la Copa Libertadores, el partido ante San Lorenzo fue suspendido. Se disputará en horario y día a confirmar”, expresó el club de Parque Patricios en su cuenta oficial de twitter.

Los organismos de seguridad de la ciudad no tienen tanto personal para poder cubrir los dos eventos al mismo tiempo, y ahora será Superliga la que deba definir el día y horario del “clásico de barrio más grande del mundo”.

El resto de los encuentros programados para hoy se jugará como estaba previsto. En este contexto, Racing tendrá a su cargo el cierrre dominguero, desde las 21.130.

La academia es el líder con 29 puntos y Atlético Tucumán, con el triunfo sobre Belgrano por 3 a 1, tiene 28 y le pone una buena presión al equipo dirigido de Eduardo Coudet que pretende mantener una buena diferencia con sus perseguidores a pocas fechas del receso veraniego.

Racing irá en pos del triunfo con un mayor grado de necesidad que el habitual, ante un Banfield que, dirigido por el veterano Julio César Falcioni, será un rival que podría merecer el calificativo de molesto.

El 80% de efectividad que presenta Racing debería ser contundente a la hora de evaluar al puntero, pero la abundante suma de puntos no viene de la mano con el nivel de juego, aunque a la academia no lo superó ningún equipo, ni siquiera el San Martín tucumano que le quito el invicto en la novena jornada.

Este Racing se “banca” el primer puesto en gran parte por su emblema Lisandro López, por lo que juega y transmite, y las ráfagas de calidad de jugadores que desequilibran como Guillermo Pol Fernández o Ricardo Centurión.



Probables formaciones

Racing: Javier García; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Lucas Orban; Guillermo Fernández, Nery Domínguez, Neri Cardozo y Ricardo Centurión; Jonathan Cristaldo y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.

Banfield: Mauricio Arboleda; Rodrigo Arciero, Jorge Rodríguez, Renato Civelli, Danilo Ortíz y Claudio Bravo; Adrián Calello; Luciano Gómez, Enzo Kalinski y Jesús Dátolo; Darío Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.

Cancha: Racing Club - Árbitro: Germán Delfino - Horario: 21.30 - Televisa: TNT Sport Premium.

El programa de hoy

Unión - Vélez

Hora: 17.10 - TNT Sports



Aldosivi - Newell’s

Hora: 19.20 - TNT Sports



San Martín (T) - Colón

Hora: 19.20 - Fox Sports

Los partidos de mañana

Defensa - Tigre

Hora: 19 - TNT Sports



Lanús - Independiente

Hora: 21.15 - Fox Sports

Los postergados



San Lorenzo - Huracán

Godoy Cruz - River