"Estamos viendo reestructuraciones: los comercios dividen locales y comparten alquiler"

En medio de una recesión que golpea al consumo y con una creciente informalidad en zonas de frontera, los comercios formales intentan sostenerse entre reestructuraciones internas y competencia desleal. Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio, analiza la situación.

Todos lo dicen: no se vende nada, y también hay informes que destacan los cierres de comercios y de industrias. ¿Cómo lo están tomando ustedes esta coyuntura que estamos viviendo?

La información es variada. Los cierres de comercios formales no se están produciendo, porque cerrar un comercio formal, despedir a un empleado o a dos empleados, es prácticamente imposible. Por lo tanto, lo que está pasando con el comercio, lo que estamos viendo, es que se están reestructurando. Si alquilaban un local más amplio, lo están dividiendo, comparten el alquiler, pero no hay cierres de comercios como dice por ahí la opinión en Salta. Nosotros tenemos una cuestión importante: en este último año, es decir desde julio a julio, aumentó la cantidad de socios de nuestras cámaras, y no tenemos bajas. Por lo tanto, entre los comercios formales no hay una cuestión tan importante de cierres.

En cuanto a los precios, realmente los comercios tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad. La inflación siempre disfrazó una serie de errores que tenían los comercios, porque yo le podía echar la culpa a la inflación. Y cuando había inflación, la gente iba y compraba porque no quería saber o no quería experimentar que en una semana aumentaba todo. Cuando empieza a bajar la inflación o a estabilizarse, la gente comenzó a ir y comprar lo indispensable únicamente. No compra otra cosa que lo que necesita para la semana o para el día.

Porque no hay plata...

El asunto, el problema, es que no hay plata en la casa. Entonces, del 1 al 10, la gente trabaja con el efectivo, lo que puede, paga el alquiler, paga lo que es indispensable pagar, y después utiliza su plata para comprar lo que necesita. Del 10 en adelante, usa la tarjeta, lo que puede. Por lo tanto, los comercios se han adaptado a eso y están tratando de mejorar los precios fundamentalmente.

Por eso se mantienen los precios...

Porque se compite por precios. Los negocios, en este momento, compiten por precios, por servicios y por atención. Si vos vas a un negocio y te atienden mal, tenés por lo menos cinco negocios que te pueden atender mejor. Esas son las complicaciones que tenemos y, fundamentalmente, la peor complicación que tiene el comercio a nivel país, pero especialmente los comercios de frontera, en las ciudades de frontera, es el contrabando. Realmente, el contrabando es imposible de competir, porque nosotros pagamos entre un 45 y un 50% de lo que vendemos en impuestos. El alquiler, la luz, el gas. Y tenemos una cuestión compleja: ahora están las propagandas que hace la televisión nacional incentivando a ir a comprar a Chile, a Paraguay.

De hecho, la gente común que tiene que comprar y tiene la plata para hacerlo, va y compra donde puede. Pero realmente, el comercio informal y el comprar mercadería fuera del país hace que no haya jubilación, que no haya salud y que no haya seguridad. Entonces, nos estamos ahogando entre nosotros mismos.

¿Cuál es la solución?

Hay que bajar los precios, hay que mejorar la competitividad. Todos los comercios, de la puerta para adentro, están bajando gastos, todos. Desde la puerta para afuera tenemos un problema grave, que es la competencia, que son los impuestos y cómo hacer para competir. Y con esto que tenemos ahora: la venta de garage, la venta de frontera, el comercio ilegal. Antes se vendían zapatillas, ropa; ahora heladeras, televisores, lo que vos quieras. Entonces, realmente nosotros nos vemos a veces confundidos en el diagnóstico. Porque te digo: "comprame a mí, porque si me comprás a mí, te va a favorecer a vos también". Pero vos me decís: "no tengo plata, voy a comprar donde pueda".

"El contrabando es imposible de competir: pagamos entre 45 y 50% de impuestos, además del alquiler, la luz y el gas."

Es que los salarios están bajos...

Tenemos que trabajar entre todos para mejorar el ingreso de los empleados, y que realmente los sueldos se equiparen a la inflación, y que incluso la superen. Y ver cómo hacemos nosotros, como comerciantes. Estamos trabajando con el Gobierno provincial, estamos trabajando con Rentas para ver cómo mejorar; se están logrando pasos pequeños. Estamos trabajando con la Municipalidad para ver que las ferias son un problema para el barrio. Si yo soy un comerciante de barrio, de un almacén de barrio, que paga impuestos y que está en regla, y vos me hacés el comercio del domingo, una feria, ¿cómo voy a competir después con ese comercio?

Hay mercadería que no se sabe de dónde viene, y es más barata que en los supermercados.

Seguro que es más barata que en los súper. Pero sí se sabe de dónde viene, todo se sabe. Lo que pasa es que hay que ver cómo se hace para evitar eso. ¿De dónde viene eso? Y eso viene de Bolivia, es decir, mercadería que viene de Bolivia y mercadería que viene de CABA. Y ropa que viene desde Chile, que viene de Estados Unidos, de Europa. Son paquetes que se publican en TikTok, que son ropa para donaciones, que se llevaban para África, pero las traen para acá y las venden.

¿Otra competencia es la venta por internet, la venta online?

La venta por internet es una cuestión que nos complica, pero nos indica también que tenemos que modificar nuestras conductas. Es decir, los comercios tienen que estar digitalizados, tienen que aprender a vender por internet. Nosotros podríamos vender nuestros productos regionales afuera, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en eso. No es una competencia desleal; lo que tenemos que ver es cómo hacer para que todos paguemos los mismos impuestos, como nosotros, y ver la manera de aunar fuerzas. Porque la digitalización vino para quedarse, no hay manera de evitarlo, y los comercios tienen que estar digitalizados.

¿Al dólar cómo lo consideran? ¿Está atrasado o no?

El dólar, para los productos del comercio en general, no es un problema tan grave. El dólar siempre fue la expectativa que tenía el comerciante respecto del aumento de precios. El dólar está semiestable, está a un nivel que para muchos está atrasado, para otros es imposible de modificar. Todo lo que pase a nivel del dólar —sea lo que fuere, para arriba o para abajo— influye mucho en el comercio. Por lo tanto, si el dólar se va a otro precio más alto, el comercio lo va a sentir y va a aumentar los precios.

Ahora subió hasta por arriba de los 1.300 pesos, pero no se está trasladando a los precios.

No. Porque le vuelvo a decir, en realidad tenemos que ver fundamentalmente la inflación y la capacidad de compra que tiene la gente.