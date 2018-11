Pepe Muratore dio un paso al costado en Juventud Antoniana

El expresidente de Juventud we Antoniana, José “Pepe” Muratore en una convocatoria que realizó a los medios de prensa, anunció ayer en la sala de sesiones del club que “se tomó la decisión de retirar de las elecciones a la lista Rafael Ale, viendo la posibilidad de la unidad que tanto se viene hablando y pregonando”, en vista a la asamblea que se efectuará el 18 de diciembre próximo para la renovación de autoridades.

Pepe Muratore, a pesar de la renuncia como presidente de Juventud a mediados de año, siguió colaborando, incluso realizando aporte para que viajen los jugadores. “Muchos dirán que otra vez Muratore dice que se va, pero ya está. Ahora me voy de Juventud. Y también dije que me iba a ir cuando vea a alguien que pueda llevar las riendas del club. Hoy pienso que hemos encontrado una persona indicada que es Gustavo, lo digo por Klix”, señaló Muratore para luego agregar que “una persona como Klix nos llevó a hablar con el resto de la comisión directiva para que tomemos la decisión, que lo más maduro que había era retirar la lista Rafael Ale, de las elecciones del próximo 18 de diciembre y luchar todos por Juventud Antoniana, que es lo que la gente no entendió en estos cuatro o cinco años”, explicó Muratore.

Ante la determinación del grupo de Muratore, el actual presidente del club de la Lerma, Carlos Alurralde, brindó algunos detalles en cuanto a las exigencias de Personas Jurídica para presentar el padrón de socios y la designación de los miembros que conforman la junta electoral. “Yo di las instrucciones necesarias para que mañana se presente en Personería Jurídica los papeles”, manifestó Alurralde.

Además, en este tiempo bajo el mando de Alurralde porque la directiva cumplirá sus funciones hasta tanto asuman las nuevas autoridades en la entidad santa, se debe revisar todo los relacionado a la asamblea. “Hay que esperar hasta el 1 de diciembre para ver que pasa con las listas que se presentaron”, sostuvo Carlos Alurralde.

Asimismo, la junta electoral en este caso quedó conformada por el Dr. Carlos Alonso Vaquer, Mario Siares y Sixto Ruiz para continuar con lo que establece el estatuto del club.

Pero por el anuncio que hizo Pepe Muratore y su grupo, ahora, se allanaron los caminos para que Gustavo Klix llegue a la presidencia del club antoniano por cuanto algún otro candidato que apareció la semana pasada como el doctor Horacio Mdalel, estaría dispuesto a retirar su candidatura. Juventud necesita reencausar su camino, si duda alguna y se dio el primer paso.