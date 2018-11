Estos son los 13 juegos de Google Play que no debiste descargar porque eran un virus

Google Play, el sitio oficial de descargas de Android, fue la herramienta para instalar virus por medio de apps de simulación de manejo y si bien los 13 videojuegos, bajados más de 560.000 veces, ya no están online, quienes los instalaron les dieron a los hackers amplios permisos para extraer datos de los móviles.



Quienes instalaron estas apps infectadas deberían cambiar las claves de seguridad de los servicios y redes sociales presentes en sus móviles.

Lukas Stefanko, investigador de la compañía de seguridad eslovaca Eset, contó en su cuenta de Twitter que las apps, una vez bajadas e instaladas, ocultaban su ícono en el dispositivo, por lo que daba a entender al usuario que había fallado la descarga.

Don't install these apps from Google Play - it's malware.



Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo