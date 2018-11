Corcho Gómez cambió para crecer y ser campeón

El 2018 fue un año distinto para Jorge “Corcho” Gómez. Hubo cambios radicales como dejar su Salta natal para irse a vivir a la Ciudad de Buenos Aires, del béisbol pasó al hockey y llegó a jugar en la primera división de Banco Provincia con el que salió campeón del Torneo Metropolitano el pasado domingo. Todo esto en un lapso de nueve meses. Nunca se imaginó vivir tantas cosas en ese período, pero la realidad lo expone superando desafíos y afrontando otros antes de que se caiga la última hoja del almanaque.

Entre fines de 2017 e inicios de 2018 ya venía manejando la idea de dejar el deporte que había practicado toda su vida, el béisbol. Intercaló con el hockey, pero casi que no hubo lugar para las dudas cuando decidió cambiar el bate y el guante por el palo y la bocha.

En marzo armó el bolso, se fue a Buenos Aires con la intención de ganarse un lugar en el club Ciudad de Buenos Aires, donde juega su primo Federico Gómez. El intento de permanecer en ese equipo estuvo acompañado de mucho esfuerzo, pero finalmente no quedó. En ese momento apareció una figura clave para que Corcho experimente todo lo que sucedió en las últimas semanas.

Gabriela Aguirre, exjugadora de Universitario y la única salteña en jugar en Las Leonas, le pasó el número de teléfono de Matías Villa, entrenador de Banco Provincia y exjugador del seleccionado argentino de hockey sobre césped. La llamada no tardó en hacerse y la respuesta tuvo la misma velocidad. Corcho se probó en Banco Provincia, se ganó un lugar y pasó a jugar en la división intermedia.

Lo que sigue llega desde el propio relato del jugador. “Pude entrar en el equipo de intermedia, obviamente de a poco fui entrenando, ganando minutos y siendo recambio del plantel de primera”, contó Jorge, hijo del actual presidente de la Asociación Salteña de Hockey. En los play - offs del Torneo Metropolitano se convirtió en una pieza fija del equipo de primera. En semifinales Banco Provincia venció 4 a 1 a Hurling, donde Corcho asistió a uno de los goleadores y en la final fue victoria 3 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima.

“Pude estar varios minutos en cancha en los play - offs y ayudar en alguna parte al equipo. Aporté lo mío para que podamos terminar con el campeonato. Lograr el título fue una felicidad increíble, una experiencia buenísima. Me tocó llegar a este club que tiene un grupo humano muy bueno”, dijo Jorge sobre lo que significó ser campeón del exigente Torneo Metropolitano.

“No me imaginaba que este campeonato podía llegar tan rápido y de poder jugar con compañeros increíbles, con dos campeones olímpicos y con varios chicos que entrenan con Los Leones”, refleja Gómez casi no creyendo que en tan pocos meses ya ganó un campeonato.

Corcho tiene de compañeros a los campeones olímpicos Ignacio Ortiz y Juan Martín López; ganaron el oro en Río de Janeiro 2016 y están entre los convocados para disputar el Mundial de India a disputarse desde el 28 de noviembre. En la lista también está Tomás Bettaglio, otro de los campeones de Banco Provincia.

“Es una motivación jugar al lado de tipos con tanta experiencia, pude aprender mucho de ellos y eso me ha llevado a crecer. No puedo destacar una sola cosa como la más importante, porque todo lo que me dijeron me ayudó un montón para crecer física, técnica y tácticamente”, contó el salteño. Para él fueron meses inolvidables, con logros trascendentes que marcan el desafío de volver a vivirlos.

El debut soñado

El destino quiso que el debut de Corcho Gómez en la primera división de Banco Provincia fuese contra Ciudad de Buenos Aires, el equipo donde se probó y donde juega su primo Federico Gómez. El salteño debutó de la mejor manera marcando su único gol en la máxima división del equipo dirigido por Matías Vila.

Al título que ganó con ese grupo se le puede sumar otro en las próximas semanas. Jorge seguirá jugando el Metropolitano pero en la instancia de play-off de la categoría intermedia.

Banco Provincia enfrentará el próximo sábado, desde las 16.30, a San Fernando; la otra semifinal será entre Hurling y Mitre, a partir de las 14.45. Si Banco gana jugará la final el 18 de noviembre.

Gómez no es el único salteño en la intermedia de Banco Provincia, puesto que Santiago Aguirre (ex-Mitre) también forma parte del plantel.