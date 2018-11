Yolanda Vega usó Facebook para aclarar sus polémicos dichos

Luego de que se filtrara un audio en el cual la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, señalara que "no me importa si me votan, me voy tres meses a Europa y estoy feliz", en el marco de una acalorada discusión con vecinos de ese municipio, la jefa comunal salió a aclarar sus dichos.

Luego de que se filtrara un audio en el cual la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, señalara que "no me importa si me votan, me voy tres meses a Europa y estoy feliz; no necesito ni un centavo del municipio”, a jefa comunal salió a aclarar sus dichos. Los mismos fueron formulados en el marco de una acalorada discusión con los vecinos que le expresaban diferentes reclamos y quejas a su gestión.

La publicación se hizo a través de la red social Facebook.

En el extenso texto, Vega señala que ella y su familia "han pasado momentos muy difíciles" desde hace 2 años y medio, cuando asumió la intendencia de Cerrillos. La jefa comunal apuntó a personas "que esperan que fracasen las acciones y proyectos o desinforman ocultando datos, manipulando opiniones y buscando siempre un ángulo negativo para desprestigiar más que para ayudar a los intereses comunes".

Señaló, además, que "grupos opositores, difundieron audios manipulados por las diferentes redes sociales. Se trata de dichos míos en una reunión con vecinos donde me sentí motivo de burla por parte de la dueña de una radio local. Pido disculpas por si en la mala expresión o interpretación ofendi a alguien".

Sobre sus polémicos dichos, manifestó: "Quiero que sepan que siempre me mostré tal cual soy y que lo que quise decir ese día es que yo no vivo de la política y mi familia no vive de la política como otros políticos que pretenden jubilarse en los cargos y dejar herederos. Lo que tenemos como familia en términos económicos es fruto de nuestro esfuerzo".

A los gritos

"Respetame porque estoy hablando y no te rías cuando estoy hablando, estamos hablando de cosas serias, de las necesidades de los vecinos", se la escucha decir a los gritos en otro fragmento.

Al momento de decir eso, Vega se encontraba reunida con vecinos de Cerrillos que le llevaron diferentes reclamos por falta de barrido público. Entre ellos se encontraba Primitiva Yulán, del barrio Pinares. En diálogo con el programa DNI de Radio Salta, Yulán contó que los habían convocado a una asamblea a vecinos de Pinares a las 20 y Vega llegó pasadas las 22.30.

"Nos habían hecho una convocatoria para los vecinos, somos 4.000 habitantes y fueron 15 vecinos, quienes expusimos el tema de la falta de limpieza del barrio y la entrega de terrenos de Los Paraísos y la inseguridad, para que la Intendenta escuche", manifestó.