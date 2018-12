La U y Natación, dueños del oro en el Seven de las Nubes

Universitario RC fue una fiesta de rugby y hockey por primera vez en el Seven de las Nubes. Algunos de los mejores representantes del norte argentino estuvieron presente en el predio de El Huaico para animar la 19ª edición, que además de deporte tuvo varias ofertas para pasar un sábado a pleno.

Cayeron algunas gotas pero ni eso mermaron las ganas de los jugadores y del público en general de disfrutar todo lo que la U preparó para la ocasión. El tercer tiempo sirvió para continuar la fiesta en el predio, pero todo siguió con la fiesta de cierre que se desarrolló en un local de avenida Bolivia.

Una de las copas de oro se quedó en casa y la ganó Universitario A en el seven de rugby al vencer a Natación y Gimnasia de Tucumán.

“Nos cuesta muchísimo hacer el Seven de las Nubes, hay mucha gente que está detrás de esto. Siempre fuimos protagonistas de este seven así que objetivo fue salir campeones”, señaló Martín Núñez, uno de los referentes del flamante campeón.

Los verdes del Huaico no solo festejaron con el oro sino también con la copa de plata puesto que Universitario B le ganó al Jockey Club esa final. En tanto, la copa de bronce se la quedó el seleccionado salteño de seven al vencer en la definición a Tiro Federal.

En hockey

El hockey sobre césped femenino tuvo por primera vez su espacio en el Seven de las Nubes con la presencia de clubes de Tucumán, del interior salteño y de la capital.

La final por el oro también contó con la presencia de Natación y Gimnasia y en el hockey no falló frente a Popeye, uno de los favoritos. Por su parte, el tercer puesto quedó para Gimnasia y Tiro al vencer en a Universitario por el bronce.

El hockey hizo su aporte a la fiesta, terminó siendo una buena experiencia y las jugadoras esperan repetir el desafío en la edición del año que viene.

El público no se achicó ante el mal tiempo; se acercó en gran cantidad al predio del Huaico para disfrutar de una de las competencias más importantes que tiene el rugby de Salta, que ahora mezcla la pasión por el rugby y el hockey, dos de los deportes más populares de nuestro país.